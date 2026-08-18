Росіяни ніколи не пробачать цього Путіну: страшний прогноз для Росії після закінчення війни

Закінчення війни у будь-якій країні зовсім не обов'язково означає настання довгоочікуваного миру чи покращення економічної і соціальної ситуації для населення. Скоріше навпаки – історія свідчить, що післявоєнний період приносить нові, не менш важливі проблеми, такі як бідність, соціальні невдоволення протести лише сприяють суттєвому погіршенню ситуації. Останнім часом серед експертів почалося активне обговорення наслідків повномасштабної війни не лише в Україні, а й, передовсім, у Росії, оскільки за чотири з половиною років економіка держави-агресора повністю вичерпала свій потенціал. Якими ж будуть наслідки війни в Україні для Росії? Видання "Коментарі" вирішило розібратися у цьому питанні, проаналізувавши відповіді трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що після завершення війни росіяни навряд чи повернуться до довоєнного рівня життя та нормальних відносин із зовнішнім світом. Навпаки, припинення бойових дій може оголити проблеми, які роками приховувалися за рахунок величезних військових витрат і державних замовлень. Скорочення фінансування оборонного сектору здатне вдарити по доходах населення, посилити інфляцію та бюджетні проблеми, а також змусити владу урізати частину соціальних програм. Додатковим викликом стане повернення великої кількості військових із бойовим досвідом, що може посилити криміналізацію, соціальну напругу та навантаження на медичну й правоохоронну системи.

Водночас завершення війни не обов’язково означатиме швидке падіння влади Володимира Путіна. Суспільне ставлення до нього може поступово змінюватися: замість демонстративної підтримки зростатиме приховане невдоволення наслідками його політики. Однак через репресії, страх і відсутність реального політичного плюралізму це невдоволення навряд чи одразу перетвориться на масові протести. Путін може спробувати залишитися для росіян символом "стабільності" та гарантом від хаосу, хоча водночас його образ дедалі більше асоціюватиметься з економічною ізоляцією, технологічним відставанням і перетворенням Росії на залежну від сировини державу.

Чат-бот Copilot вважає, що життя росіян після війни буде позначене економічним занепадом та ізоляцією. Санкції залишаться, інвестиції не повернуться, а технологічний розрив із Заходом лише поглибиться. Це означатиме зростання цін, дефіцит сучасних товарів і падіння рівня життя. Молодь та кваліфіковані кадри продовжать масово виїжджати за кордон, що призведе до демографічної кризи та "відтоку мізків". У політичному вимірі країна залишиться авторитарною: репресії проти опозиції посиляться, а свободи громадян будуть ще більше обмежені.

Ставлення до Путіна стане подвійним. Частина суспільства, вихована на пропаганді, сприйматиме його як "лідера, що вистояв", але інша частина — особливо ті, хто відчув на собі економічні та соціальні втрати — бачитиме в ньому винуватця ізоляції та занепаду. Це створить атмосферу страху й недовіри, де будь-яка критика влади буде жорстко придушуватися. Найгірший сценарій — перетворення Росії на "фортецю у руїнах", де держава зберігає контроль силою, але втрачає перспективи розвитку й стає джерелом постійної нестабільності для регіону.

Чат-бот ChatGPT вважає, що після завершення війни Росія може увійти в період серйозних економічних і соціальних потрясінь. Спочатку Кремль, найімовірніше, спробує подати припинення бойових дій як власну перемогу, використовуючи це для зміцнення влади. Проте з часом можуть проявитися проблеми, які роками відкладалися завдяки масштабним військовим витратам: бюджетний дефіцит, інфляція, нестача працівників, залежність від експорту сировини та зношування інфраструктури. Для населення це може означати повільніше зростання доходів, скорочення соціальних можливостей і болісний перехід від воєнної економіки до мирної.

Окремим викликом стане повернення великої кількості військових із фронту, що може спричинити нові соціальні та психологічні проблеми. Водночас майбутнє Володимира Путіна значною мірою залежатиме від того, яким саме буде фінал війни. У разі успішної пропагандистської кампанії Кремль може ще тривалий час зберігати підтримку диктатора, однак відчуття економічних втрат, ізоляції та падіння рівня життя здатне поступово посилювати приховане невдоволення.

Таким чином, усі три версії ШІ вважають, що Росія перетвориться на ще більш закриту систему, де влада триматиметься виключно на силових структурах і пропаганді. Опозиція буде маргіналізована або знищена, а суспільство житиме в атмосфері постійного страху. У міжнародному контексті країна залишиться в глибокій ізоляції: санкції не зникнуть, інвестиції не повернуться, а технологічний розрив із Заходом лише поглибиться. Це призведе до економічної стагнації, зростання цін, дефіциту сучасних товарів і падіння рівня життя. Молодь та кваліфіковані кадри продовжать масово виїжджати за кордон, що спричинить демографічну кризу та "відтік мізків".

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо стратегічно важливої Ормузької протоки. Він опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social карту, на якій цей водний шлях позначений як "нова територія Сполучених Штатів".