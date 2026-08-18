Россияне никогда не простят этого Путину: страшный прогноз для России после войны

Окончание войны в любой стране совсем не обязательно означает наступление долгожданного мира или улучшение экономической и социальной ситуации для населения. Скорее наоборот – история свидетельствует, что послевоенный период приносит новые, не менее важные проблемы, такие как бедность, социальные недовольства, протесты лишь способствуют существенному ухудшению ситуации. В последнее время среди экспертов началось активное обсуждение последствий полномасштабной войны не только в Украине, но и прежде всего в России, поскольку за четыре с половиной года экономика государства-агрессора полностью исчерпала свой потенциал. Каковы последствия войны в Украине для России? Издание "Комментарии" решило разобраться в этом вопросе, проанализировав ответы трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что после окончания войны россияне вряд ли вернутся к довоенному уровню жизни и нормальным отношениям с внешним миром. Напротив, прекращение боевых действий может обнажить проблемы, годами скрывавшиеся за счет огромных военных расходов и государственных заказов. Сокращение финансирования оборонного сектора способно ударить по доходам населения, усугубить инфляцию и бюджетные проблемы, а также заставить власть урезать часть социальных программ. Дополнительным вызовом станет возвращение большого количества военных с боевым опытом, что может усилить криминализацию, социальное напряжение и нагрузку на медицинскую и правоохранительную системы.

В то же время завершение войны не обязательно будет означать скорейшее падение власти Владимира Путина. Общественное отношение к нему может постепенно меняться: вместо демонстративной поддержки будет расти скрытое недовольство последствиями его политики. Однако из-за репрессий, страха и отсутствия реального политического плюрализма это недовольство вряд ли сразу превратится в массовые протесты. Путин может попытаться остаться для россиян символом "стабильности" и гарантом от хаоса, хотя в то же время его образ все больше будет ассоциироваться с экономической изоляцией, технологическим отставанием и превращением России в зависимое от сырья государство.

Чат-бот Copilot считает, что жизнь россиян после войны будет отмечена экономическим упадком и изоляцией. Санкции останутся, инвестиции не вернутся, а технологический разрыв с Западом только усугубится. Это означает рост цен, дефицит современных товаров и падение уровня жизни. Молодежь и квалифицированные кадры продолжат массово выезжать за границу, что приведет к демографическому кризису и "оттоку мозгов". В политическом измерении страна остается авторитарной: репрессии против оппозиции усилятся, а свободы людей будут еще более ограничены.

Отношение к Путину станет двойным. Часть общества, воспитанная на пропаганде, будет воспринимать его как "выстоявшего лидера", но другая часть — особенно те, кто испытал на себе экономические и социальные потери — будет видеть в нем виновника изоляции и упадка. Это создаст атмосферу страха и недоверия, где любая критика власти будет жестко подавляться. Худший сценарий — превращение России в "крепость в руинах", где государство сохраняет контроль силой, но теряет перспективы развития и становится источником постоянной нестабильности для региона.

Чат-бот ChatGPT считает, что после войны Россия может войти в период серьезных экономических и социальных потрясений. Сначала Кремль, вероятнее всего, попытается представить прекращение боевых действий в качестве собственной победы, используя это для укрепления власти. Однако с течением времени могут проявиться проблемы, которые годами откладывались благодаря масштабным военным расходам: бюджетный дефицит, инфляция, нехватка работников, зависимость от экспорта сырья и износ инфраструктуры. Для населения это может означать более медленный рост доходов, сокращение социальных возможностей и болезненный переход от военной экономики к мирной.

Отдельным вызовом станет возвращение большого количества военных с фронта, что может повлечь за собой новые социальные и психологические проблемы. В то же время, будущее Владимира Путина будет в значительной степени зависеть от того, каким именно будет финал войны. В случае успешной пропагандистской кампании Кремль может еще долго сохранять поддержку диктатора, однако ощущение экономических потерь, изоляции и падения уровня жизни способно постепенно усиливать скрытое недовольство.

Таким образом, все три версии ИИ считают, что Россия превратится в еще более закрытую систему, где власти будут держаться исключительно на силовых структурах и пропаганде. Оппозиция будет маргинализирована или уничтожена, а общество будет жить в атмосфере постоянного страха. В международном контексте страна останется в глубокой изоляции: санкции не исчезнут, инвестиции не вернутся, а технологический разрыв с Западом только усугубится. Это приведет к экономической стагнации, росту цен, дефициту современных товаров и падению уровня жизни. Молодежь и квалифицированные кадры продолжат массово выезжать за границу, что повлечет за собой демографический кризис и "отток мозгов".

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно стратегически важного Ормузского пролива. Он опубликовал в своей социальной сети Truth Social карту, на которой этот водный путь обозначен как "новая территория Соединенных Штатов".