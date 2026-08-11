Росіяни не переживуть цього удару: озвучено гучну заяву про майбутні атаки України

Україна розширює можливості для ураження стратегічних об'єктів у глибокому тилу Росії. Під ударом опиняються не лише нафтопереробні заводи, а й газотранспортна та газопереробна інфраструктура. Військовий експерт Іван Тимочко вважає, що така тенденція може створити для РФ додаткові проблеми напередодні зими.

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За його словами, Україна вже демонструє спроможність працювати на значній відстані від лінії фронту.

"Ми поки що анонсуємо спроможності наносити удари на 3000–3500 км у глибину противника", — зазначив Тимочко.

Водночас експерт закликав не робити поспішних висновків щодо причин кожної пожежі на російських підприємствах. Без офіційного підтвердження це може бути аварія, диверсія або результат спеціальної операції.

"Це можуть бути партизани, це можуть бути криворукі росіяни, це можуть бути росіяни, які не згодні з війною", — пояснив він.

Тимочко наголосив, що українські удари поступово охоплюють ширший сегмент російської енергетики.

"Ми почали бити не тільки по їхній нафтопереробці, а вибиваємо зараз і газотранспортні системи, газопереробку", — сказав експерт.

На його думку, найбільш відчутними наслідки можуть стати в холодний період, адже значна частина російської теплоенергетики залежить від газу, а інфраструктура в багатьох регіонах залишається застарілою.

"Зовсім інакше вони будуть сприймати навіть удари по Україні, коли в їхнього вікна буде такий краєвид — стовпи диму. Або коли в квартирі показник градусника буде нижче нуля", — заявив Тимочко.

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