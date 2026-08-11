Россияне не переживут этот удар: озвучено громкое заявление о предстоящих атаках Украины

Украина расширяет возможности поражения стратегических объектов в глубоком тылу России. Под ударом оказываются не только нефтеперерабатывающие заводы, но и газотранспортная и газоперерабатывающая инфраструктура. Военный эксперт Иван Тимочко считает, что такая тенденция может создать для РФ дополнительные проблемы в преддверии зимы.

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По его словам, Украина уже демонстрирует возможность работать на значительном расстоянии от линии фронта.

"Мы пока анонсируем способности наносить удары на 3000-3500 км в глубину противника", — отметил Тимочко.

В то же время эксперт призвал не делать поспешных выводов по поводу причин каждого пожара на российских предприятиях. Без официального подтверждения это может быть авария, диверсия или результат специальной операции.

"Это могут быть партизаны, это могут быть криворукие россияне, это могут быть россияне, не согласные с войной", — пояснил он.

Тимочко подчеркнул, что украинские удары постепенно охватывают более широкий сегмент российской энергетики.

"Мы начали избивать не только по их нефтепереработке, а выбиваем сейчас и газотранспортные системы, газопереработку", — сказал эксперт.

По его мнению, наиболее ощутимыми последствия могут оказаться в холодный период, ведь значительная часть российской теплоэнергетики зависит от газа, а инфраструктура во многих регионах остается устаревшей.

"Совершенно иначе они будут воспринимать даже удары по Украине, когда у их окна будет такой вид — столбы дыма. Или когда в квартире показатель градусника будет ниже нуля", — заявил Тимочко.

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