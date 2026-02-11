Росіяни направили літак з ракетами до кордонів НАТО: що відбувається

Російський винищувач Су-30СМ2 здійснив демонстративний політ поблизу повітряного простору НАТО, маючи на борту бойове озброєння. Про це повідомляє видання "Мілітарний".

Винищувач Су-30. Фото: з відкритих джерел

За інформацією журналістів, наприкінці січня іспанські винищувачі EF-18M, які беруть участь у місії НАТО Baltic Air Policing у Балтійському регіоні, перехопили російський літак. Су-30СМ2 був озброєний двома протикорабельними ракетами Х-31А та двома касетними бомбами РБК-500.

Водночас винищувач не мав ракет класу "повітря-повітря", які використовуються для ведення повітряного бою чи самооборони. У "Мілітарному" наголошують, що використання бойового озброєння під час таких провокаційних польотів є вкрай рідкісним явищем.

Для порівняння, у листопаді під час супроводження літака Ту-134УБЛ російські Су-30 ВМФ РФ взагалі не мали ракетного озброєння. Така практика тривалий час зберігалася для мінімізації ризиків ескалації, аби уникнути можливого несанкціонованого застосування зброї в критичній ситуації.

Втім, нинішній інцидент може свідчити про зміну підходу. За оцінкою видання, демонстративна наявність ракет і касетних боєприпасів покликана посилити психологічний тиск на пілотів НАТО та підвищити ефект від подібних провокацій. При цьому ризик прямого повітряного бою з боку РФ формально знижується, адже літак не був оснащений ракетами "повітря-повітря".

Місія Baltic Air Policing передбачає постійне патрулювання повітряного простору країн Балтії силами союзників по Альянсу на тлі зростання військової активності Росії в регіоні.

