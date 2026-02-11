Россияне направили самолет с ракетами к границам НАТО: что происходит

Российский истребитель Су-30СМ2 совершил демонстративный полет вблизи воздушного пространства НАТО, имея на борту боевое вооружение. Об этом сообщает издание "Милитарный".

Истребитель Су-30. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, в конце января испанские истребители EF-18M, участвующие в миссии НАТО Baltic Air Policing в Балтийском регионе, перехватили российский самолет. Су-30СМ2 был вооружен двумя противокорабельными ракетами Х-31А и двумя кассетными бомбами РБК-500.

В то же время истребитель не имел ракет класса "воздух-воздух", используемых для ведения воздушного боя или самообороны. В "Милитарном" отмечают, что использование боевого вооружения во время таких провокационных полетов крайне редко.

Для сравнения, в ноябре при сопровождении самолета Ту-134УБЛ российские Су-30 ВМФ РФ вообще не имели ракетного вооружения. Такая практика долго сохранялась для минимизации рисков эскалации, чтобы избежать возможного несанкционированного применения оружия в критической ситуации.

Впрочем, нынешний инцидент может свидетельствовать об изменении подхода. По оценке издания демонстративное наличие ракет и кассетных боеприпасов призвано усилить психологическое давление на пилотов НАТО и повысить эффект от подобных провокаций. При этом риск прямого воздушного боя со стороны РФ формально снижается, ведь самолет не был оснащен ракетами "воздух-воздух".

Миссия Baltic Air Policing подразумевает постоянное патрулирование воздушного пространства стран Балтии силами союзников по Альянсу на фоне роста военной активности России в регионе.

