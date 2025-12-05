Росіяни масово скаржаться на невиплату зарплат: борги зросли до рекордного рівня

У Росії зафіксовано різкий сплеск скарг на затримки та невиплати зарплат. З початку 2025 року в електронній системі Роструду зареєстровано в 1,6 раза більше звернень, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

У Росії стрімко зростає кількість скарг на невиплату зарплати — борги побили рекорд

Скарги на невиплату зарплат нині складають 37% від усіх електронних звернень — у 2024 році цей показник був на рівні 31%. Загальна кількість скарг із початку року перевищила 70 тисяч, що в півтора раза більше, ніж минулого року.

Паралельно з цим швидко зростає й заборгованість. За офіційними даними Росстату, прострочена заборгованість по зарплатах у жовтні 2025 року сягнула 2,2 млрд рублів. Це втричі більше, ніж рік тому. Лише за останній місяць борги зросли ще на 11%.

На думку аналітиків, ситуація є найгіршою з серпня 2020 року (якщо не враховувати інфляцію). Вони вважають, що масові звернення працівників — реакція на фінансові труднощі бізнесу, який не справляється з навантаженням та не виплачує зароблене.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, що у Росії почалося те, чого економісти чекали з острахом та недовірою: Центральний банк країни вперше в історії перейшов до прямих продажів золота зі своїх стратегічних запасів на внутрішньому ринку. За оцінками розвідки, це вимушений крок для російського регулятора, який зіткнувся з гострою нестачею ліквідності та необхідністю утримувати рубль у відносній стабільності. Золото, що десятиліттями накопичувалося як резерв "останнього дня", перетворюється на оперативний інструмент для порятунку бюджету та корпорацій країни-агресора. До 2025 року Центробанк РФ не продавав золото комерційним учасникам ринку і лише приймав його від міністерства фінансів, нарощуючи резерви. Однак тепер ситуація змінилася кардинально. Фонд національного добробуту стрімко втрачає ліквідні активи: з 113,5 млрд доларів США у 2022 році фонд скоротився до 51,6 млрд доларів у 2025-му. Обсяг золота в його структурі зменшився на 57% — з 405,7 до 173,1 тонни. Прогнози також невтішні: у 2025 році обсяги продажів можуть досягти 30 млрд доларів (близько 230 тонн золота), а у 2026-му Росія, ймовірно, продасть щонайменше 15 млрд доларів (115 тонн). Така масштабна монетизація резервів пришвидшує виснаження запасів, які і так перебувають під сильним тиском санкцій та скорочення доступу до валютних інструментів.