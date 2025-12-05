В России зафиксирован резкий всплеск жалоб на задержки и невыплаты зарплат . С начала 2025 года в электронной системе Роструда зарегистрировано в 1,6 раза больше обращений , чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает российское издание The Moscow Times .

В России стремительно растет число жалоб на невыплату зарплаты — долги побили рекорд

Жалобы на невыплату зарплат сейчас составляют 37% всех электронных обращений — в 2024 году этот показатель был на уровне 31%. Общее количество жалоб с начала года превысило 70 тысяч , что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Параллельно с этим быстро растет и задолженность . По официальным данным Росстата, просроченная задолженность по зарплатам в октябре 2025 года достигла 2,2 млрд рублей . Это втрое больше , чем год назад. Только за последний месяц долги выросли еще на 11% .

По мнению аналитиков, ситуация является самой плохой с августа 2020 года (если не учитывать инфляцию). Они считают, что массовые обращения работников — реакция на финансовые трудности бизнеса , не справляющегося с нагрузкой и не выплачивающего заработанное.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , что в России началось то, чего экономисты ждали со страхом и недоверием: Центральный банк страны впервые в истории перешел к прямым продажам золота по своим стратегическим запасам на внутреннем рынке. По оценкам разведки, это вынужденный шаг для российского регулятора, столкнувшегося с острой нехваткой ликвидности и необходимостью удерживать рубль в относительной стабильности. Золото, десятилетиями накапливающееся как резерв "последнего дня", превращается в оперативный инструмент для спасения бюджета и корпораций страны-агрессора. До 2025 года Центробанк РФ не продавал золото коммерческим участникам рынка и только принимал его от министерства финансов, наращивая резервы. Однако сейчас ситуация поменялась кардинально. Фонд национального благосостояния стремительно теряет ликвидные активы: со 113,5 млрд. долларов США в 2022 году фонд сократился до 51,6 млрд. долларов в 2025-м. Объем золота в его структуре уменьшился на 57% – с 405,7 до 173,1 тонны. Прогнозы также неутешительны: в 2025 году объемы продаж могут достигнуть 30 млрд долларов (около 230 тонн золота), а в 2026 году Россия, вероятно, продаст по меньшей мере 15 млрд долларов (115 тонн). Такая масштабная монетизация резервов ускоряет истощение запасов, и так находящихся под сильным давлением санкций и сокращение доступа к валютным инструментам.