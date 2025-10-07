Російські окупаційні війська розпочали масовий терор українців, які пересуваються наземним транспортом. Ударів завдають, як по залізниці, так і по громадському транспорту у прифронтових містах.

Росіяни б’ють по транспорту з людьми: де вже небезпечно українцям

Так, у Херсоні внаслідок російського удару по зупинці громадського транспорту загинув чоловік, ще один — поранений. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Херсонської облпрокуратури.

За даними слідства, 7 жовтня 2025 року близько 06:30 військові РФ здійснили скидання вибухівки з безпілотного літального апарата на територію зупинки громадського транспорту у місті Херсоні.

Унаслідок атаки один чоловік, 65 років, загинув на місці, ще один, 70 років, отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.

Також сьогодні зранку у Сумах тролейбус із пасажирами потрапив під обстріл росіян, який здійснили за допомогою БПЛА.

Пошкоджено вікна у трьох 10-поверхових будинках, кількох нежитлових приміщеннях та у міському тролейбусі.

"Сьогодні зранку тролейбус №095, який рухався за маршрутом №10А, потрапив у епіцентр вибухів. Унаслідок вибухової хвилі в транспортному засобі вибито 20 вікон та пошкоджено обшивку. На момент удару в салоні перебувало шестеро пасажирів. Один із них отримав легкі ушкодження від уламків скла, але від медичної допомоги відмовився. Водійка перебуває у стані сильного стресу. Відновлення тролейбуса триватиме орієнтовно два місяці. На місці події працюють усі відповідні служби", – повідомив т.в.о. міського голови Сум Артем Кобзар.

