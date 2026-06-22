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Росіяни атакували потужності виробника безпілотників «Генерал Черешня»

«Залізо та техніка — відновлюваний ресурс»: виробники українських FPV-дронів прокоментували обстріл РФ

22 червня 2026, 18:10
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська здійснили атаку на одне з виробничих приміщень українського проєкту з виготовлення безпілотників "Генерал Черешня". Попри пошкодження матеріально-технічної бази, організатори виробництва запевняють, що такий варіант розвитку подій не став для них несподіванкою, а головна цінність компанії залишилася в безпеці.

Росіяни атакували потужності виробника безпілотників «Генерал Черешня»

Дрон "Генерал Черешня"

Керівництво проєкту оперативно прокоментувало інцидент, заспокоївши громадськість та військових замовників щодо стану свого колективу.

"Ворог завдав удару по одному з виробництв "Генерал Черешня"", — офіційно підтвердили представники бренду. Вони зауважили, що заздалегідь прораховували подібні ризики: "Ми були готові до такого сценарію, адже розуміємо, в якій реальності працюємо".

На перше місце у компанії традиційно ставлять безпеку своїх фахівців, а не фінансові чи матеріальні збитки. Виробники переконані, що будь-які втрати майна можна компенсувати, на відміну від людських життів.

"Залізо і техніка – це відновлюваний ресурс, а люди – ні", — наголошують у команді проєкту, додаючи із полегшенням: "Саме тому ми щасливі, що наші усі співробітники живі та здорові".

Цей інцидент жодним чином не вплине на постачання необхідного озброєння для Сил оборони України. Попри ворожі намагання знищити українську безпілотну індустрію, інженери та збирачі вже повернулися до виконання своїх обов'язків на альтернативних чи відновлених локаціях.

Представники компанії резюмують, що "виробництво "Генерал Черешня" не зупиняється — попри російські атаки", та додають рішуче наостанок: "Ми продовжуємо працювати, і будемо працювати більше". Тож українські захисники на передовій і надалі вчасно отримуватимуть ефективні засоби для ураження ворога.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні Сили Оборони України атакували військовий об’єкт у Воронежі РФ, на якому вироблялися компоненти до ракет, якими Росія щодня атакує Україну.



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