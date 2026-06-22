Росіяни атакували потужності виробника безпілотників «Генерал Черешня»

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Недилько Ксения
Російські окупаційні війська здійснили атаку на одне з виробничих приміщень українського проєкту з виготовлення безпілотників "Генерал Черешня". Попри пошкодження матеріально-технічної бази, організатори виробництва запевняють, що такий варіант розвитку подій не став для них несподіванкою, а головна цінність компанії залишилася в безпеці.
Дрон "Генерал Черешня"
Керівництво проєкту оперативно прокоментувало інцидент, заспокоївши громадськість та військових замовників щодо стану свого колективу.
На перше місце у компанії традиційно ставлять безпеку своїх фахівців, а не фінансові чи матеріальні збитки. Виробники переконані, що будь-які втрати майна можна компенсувати, на відміну від людських життів.
Цей інцидент жодним чином не вплине на постачання необхідного озброєння для Сил оборони України. Попри ворожі намагання знищити українську безпілотну індустрію, інженери та збирачі вже повернулися до виконання своїх обов'язків на альтернативних чи відновлених локаціях.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні Сили Оборони України атакували військовий об’єкт у Воронежі РФ, на якому вироблялися компоненти до ракет, якими Росія щодня атакує Україну.