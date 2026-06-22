Россияне атаковали мощности производителя беспилотников «Генерал Черешня»

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска совершили атаку на одно из производственных помещений украинского проекта по изготовлению беспилотников "Генерал Черешня". Несмотря на повреждение материально-технической базы, организаторы производства уверяют, что такой вариант развития событий не стал для них неожиданностью, а главная ценность компании осталась в безопасности.
Дрон "Генерал Черешня"
Руководство проекта оперативно прокомментировало инцидент, успокоив общественность и военных заказчиков о состоянии своего коллектива.
Во главу угла в компании традиционно ставят безопасность своих специалистов, а не финансовый или материальный ущерб. Производители убеждены, что любые потери имущества можно компенсировать в отличие от человеческих жизней.
Этот инцидент никак не повлияет на поставку необходимого вооружения для Сил обороны Украины. Несмотря на враждебные попытки уничтожить украинскую беспилотную индустрию, инженеры и собиратели уже вернулись к исполнению своих обязанностей на альтернативных или восстановленных локациях.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня Силы Обороны Украины атаковали военный объект в Воронеже РФ, на котором производились компоненты к ракетам, которыми Россия ежедневно атакует Украину.