Российские оккупационные войска совершили атаку на одно из производственных помещений украинского проекта по изготовлению беспилотников "Генерал Черешня". Несмотря на повреждение материально-технической базы, организаторы производства уверяют, что такой вариант развития событий не стал для них неожиданностью, а главная ценность компании осталась в безопасности.

Дрон "Генерал Черешня"

Руководство проекта оперативно прокомментировало инцидент, успокоив общественность и военных заказчиков о состоянии своего коллектива.

"Враг нанес удар по одному из производств "Генерал Черешня"", — официально подтвердили представители бренда. Они заметили, что заранее просчитывали подобные риски: "Мы были готовы к такому сценарию, ведь понимаем, в какой реальности работаем".

Во главу угла в компании традиционно ставят безопасность своих специалистов, а не финансовый или материальный ущерб. Производители убеждены, что любые потери имущества можно компенсировать в отличие от человеческих жизней.

"Железо и техника – это возобновляемый ресурс, а люди – нет", — отмечают в команде проекта, добавляя с облегчением: "Именно поэтому мы счастливы, что наши все сотрудники живы и здоровы".

Этот инцидент никак не повлияет на поставку необходимого вооружения для Сил обороны Украины. Несмотря на враждебные попытки уничтожить украинскую беспилотную индустрию, инженеры и собиратели уже вернулись к исполнению своих обязанностей на альтернативных или восстановленных локациях.

Представители компании резюмируют, что "производство "Генерал Черешня" не останавливается — несмотря на российские атаки", и добавляют решительно напоследок: "Мы продолжаем работать, и будем работать больше". Поэтому украинские защитники на передовой и дальше будут своевременно получать эффективные средства для поражения врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня Силы Обороны Украины атаковали военный объект в Воронеже РФ, на котором производились компоненты к ракетам, которыми Россия ежедневно атакует Украину.