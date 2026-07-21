Росіяни атакували бомбами обласний центр України: місто у страшних пожежах, є жертва

Російські війська завдали нового удару по Запоріжжю, застосувавши керовані авіабомби. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали обласного центру, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

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Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, наразі ця інформація є попередньою, оскільки рятувальна операція триває, а кількість постраждалих і масштаби руйнувань ще уточнюються.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та нежитлові приміщення. На місцях влучань виникли масштабні пожежі, кілька будівель охопило полум’я. Рятувальники, медики та інші екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, гасять вогонь і обстежують пошкоджені об’єкти.

За даними місцевої влади, керовані авіабомби влучили саме в райони житлової забудови, через що під загрозою опинилися мирні мешканці. Інформація щодо кількості пошкоджених будинків і можливих нових жертв уточнюється.

Запоріжжя вже тривалий час залишається однією з головних цілей російських атак. Лише 20 липня окупанти атакували безпілотником підприємство харчової промисловості. Тоді поранення дістали четверо людей, було зруйновано виробничу будівлю та пошкоджено обладнання.

Напередодні, 19 липня, російська армія також застосувала керовані авіабомби проти Запоріжжя. Один із боєприпасів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши два поверхи. Унаслідок того удару загинули двоє людей, ще щонайменше десятеро отримали поранення.



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