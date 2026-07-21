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Россияне атаковали бомбами областной центр Украины: город в страшных пожарах, есть жертва

После попаданий в разных районах города возникли сильные пожары, пламя перекинулось на несколько зданий.

21 июля 2026, 12:50
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Клименко Елена

Российские войска нанесли новый удар по Запорожью, применив управляемые авиабомбы. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы областного центра, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения.

Россияне атаковали бомбами областной центр Украины: город в страшных пожарах, есть жертва

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, сейчас эта информация предварительная, поскольку спасательная операция продолжается, а количество пострадавших и масштабы разрушений еще уточняются.

В результате атаки повреждены жилые дома и нежилые помещения. На местах попаданий возникли масштабные пожары, несколько построек охватило пламя. Спасатели, медики и другие экстренные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов, тушат огонь и обследуют поврежденные объекты.

По данным местных властей, управляемые авиабомбы попали именно в районы жилой застройки, из-за чего под угрозой оказались мирные жители. Информация о количестве поврежденных домов и возможных новых жертвах уточняется.

Запорожье уже долгое время остается одной из главных целей российских атак. Только 20 июля оккупанты атаковали беспилотником предприятие пищевой промышленности. Тогда ранения получили четыре человека, было разрушено производственное здание и повреждено оборудование.  

Накануне, 19 июля, российская армия также применила управляемые авиабомбы против Запорожья. Один из боеприпасов попал в пятиэтажное жилое здание, разрушив два этажа. В результате этого удара погибли два человека, еще по меньшей мере десять получили ранения.

Портал "Комментарии" уже писал , что латвийская певица Лайма Вайкуле обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить войну против Украины и резко высказалась по поводу российской агрессии. Певица заявила, что развязанная Кремлем война ежедневно уносит жизни украинцев, а ее последствия разрушают будущее не только жертв, но и самих инициаторов конфликта. Такое заявление артистка сделала во время записи подкаста "Переживем", который проходил в формате встречи со зрителями.



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