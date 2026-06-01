Росіянам у Криму незабаром стане дуже важко: у ВМС зробили інтригуючу заяву

Контроль українських дронів над трасами в окупованому Криму стане великою проблемою для громадянських росіян та нелегальних туристів. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Крим. Фото: із відкритих джерел

Спікер зазначив, зараз російські війська фактично зосередили основне логістичне навантаження на так званому "сухопутному коридорі". Його головний недолік для окупантів полягає в тому, що він проходить значно ближче до лінії бойового зіткнення порівняно з іншими маршрутами.

"У якийсь момент їх мали там почати діставати і нарешті цей момент настав. І для росіян це буде проблемою, але в основному це буде проблемою для пересічних росіян", — наголосив представник ВМС.

Він додав, що така вразлива логістика безпосередньо вдарить по тих, хто незаконно їде в український Крим "на відпочинок", або ж постійно там перебуває.

Незважаючи на постійні втрати, російська армія за звичкою продовжуватиме використовувати ці маршрути для перевезення військових вантажів. Реальні наслідки для фронту окупанти відчують тоді, коли кількість знищеної техніки та бензовозів перевищить обсяги запасів, які їм ще вдається доставити.

Плетенчук зазначив, що ворог намагатиметься посилити ППО для захисту постачання, проте для адаптації до нових загроз потрібен час.

"Таку загрозу, яку ми створили для росіян, зокрема, і на цьому логістичному повідомленні в Джанкой, нівелювати буде досить складно", — сказав Дмитро Плетенчук.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "логістичний колапс": дрони ЗСУ дісталися головних артерій армії РФ.



