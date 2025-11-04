Росіянам не уникнути життя у злиднях: розкрито інтригуючий сценарій

Українські атаки по російських об’єктах, зокрема нафтопереробних заводах, уже завдають серйозних збитків економіці держави-агресора, яка фінансує війну проти України. Через ці удари Кремль буде змушений шукати нові джерела доходів, аби втримати військову машину, вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Фото: 24 Канал

За його словами, російська влада, ймовірно, спробує компенсувати втрати за рахунок соціальної сфери. Це означає, що звичайні громадяни відчують дефіцит не лише грошей, а й базових товарів та послуг.

Пендзин наголошує, що росіяни перебувають в інформаційному вакуумі, створеному державною пропагандою. Кремль навмисно формує для населення "теплу ванну" — ілюзію стабільності, щоб приховати реальні наслідки українських ударів.

За словами експерта, удари дронів ЗСУ пошкодили близько 40% нафтопереробних потужностей Росії, що спричинило 20-відсоткове скорочення переробки нафти. У результаті країна зіткнулася з дефіцитом пального: на заправках зростають черги, а частина пального тепер імпортується замість експорту. Це вже негативно впливає на надходження до держбюджету.

Попри це, аналітик не очікує, що російська економіка впаде в найближчі тижні.

"Росіяни можуть залишитися без грошей і зношеного одягу, але влада продовжить фінансувати війну за будь-яку ціну", — підкреслив він.

Найімовірніше, Кремль скоротить соціальні витрати, допомогу бізнесу, інфраструктурні проєкти та соцвиплати малозабезпеченим. Також можна очікувати підвищення податків і зростання державного боргу.

За прогнозом Пендзина, вже за 3–4 місяці стане зрозуміло, як саме Москва компенсує дефіцит бюджету та наскільки скоротить соціальні програми.

Експерт також зазначив, що за спиною Кремля стоїть Китай, якому вигідне продовження війни, але не перемога Росії. Пекін, за його словами, продовжуватиме підтримувати Москву, але "на короткому повідку", щоб зберігати контроль над ситуацією.

