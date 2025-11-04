Россиянам не избежать жизни в нищете: раскрыт интригующий сценарий

Украинские атаки по российским объектам, в частности нефтеперерабатывающим заводам, уже наносят серьезный ущерб экономике государства-агрессора, финансирующего войну против Украины. Из-за этих ударов Кремль будет вынужден искать новые источники доходов, чтобы удержать военную машину, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Фото: 24 Канал

По его словам, российские власти, вероятно, попытаются компенсировать потери за счет социальной сферы. Это означает, что обычные граждане ощутят дефицит не только денег, но и базовых товаров и услуг.

Пендзин отмечает, что россияне находятся в информационном вакууме, созданном государственной пропагандой. Кремль намеренно формирует для населения "теплую ванну" — иллюзию стабильности, чтобы скрыть реальные последствия украинских ударов.

По словам эксперта, удары дронов ВСУ повредили около 40% нефтеперерабатывающих мощностей России, что повлекло за собой 20-процентное сокращение переработки нефти. В результате страна столкнулась с дефицитом горючего: на заправках растут очереди, а часть горючего теперь импортируется вместо экспорта. Это уже негативно влияет на поступление в госбюджет.

Тем не менее, аналитик не ожидает, что российская экономика упадет в ближайшие недели.

"Россияне могут остаться без денег и изношенной одежды, но власти продолжат финансировать войну любой ценой", — подчеркнул он.

Скорее всего, Кремль сократит социальные расходы, помощь бизнесу, инфраструктурные проекты и соцвыплаты малоимущим. Также можно ожидать повышения налогов и роста госдолга.

По прогнозу Пендзина, уже через 3–4 месяца станет ясно, как именно Москва компенсирует дефицит бюджета и насколько сократит социальные программы.

Эксперт также отметил, что за спиной Кремля стоит Китай, которому выгодно продолжение войны, но не победа России. Пекин, по его словам, будет продолжать поддерживать Москву, но "на коротком поводке", чтобы сохранять контроль над ситуацией.

