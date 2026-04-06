Росіянам довелося рятуватися втечею: в якій області ЗСУ активно відтісняють ворога

Українські захисники відновили контроль поблизу села Амбарне на Південно-Слобожанському напрямку у Харківській області. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать дані моніторингового аналітичного проєкту DeepState.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що підрозділи 129 ОВМБр здійснили успішну операцію з винищення противника у лісах поблизу Амбарного та зачистили дану територію.

"Бійці системно знищують противника, позбавляючи його можливості відновити втрачені позиції та закріпитися на нових рубежах", — говориться у повідомленні.

Згідно з мапами DeepState, наші воїни звільнили 5,7 квадратних кілометрів на північ від села в напрямку Мелового та держкордону з Росією.

Перед цим аналітики DeepState повідомляли, що три місяці тому окупанти просунулися по лінії Амбарне-Опитне.

Варто звернути увагу, що Амбарне – це прикордонне село Великобурлуцької громади Куп'янського району.

російське командування визначило 25 квітня, як дату завершення захоплення Костянтинівки, однак українські військові вважають такі терміни абсолютно нереалістичними. Про це в коментарі РБК-Україна розповів Дмитро Запорожець, речник 11-го армійського корпусу, який тримає оборону в районі міської агломерації.

За його словами, дії ворога свідчать про спроби проникнення безпосередньо у населений пункт. Тактика ускладнює пересування російських підрозділів, адже ведення міських боїв істотно сповільнює наступ.



