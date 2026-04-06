Россиянам пришлось спасаться бегством: в какой области ВСУ активно оттесняют врага

Украинские защитники возобновили контроль вблизи села Амбарно на Южно-Слобожанском направлении в Харьковской области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные мониторингового аналитического проекта DeepState.

Сообщается, что подразделения 129 ОВМБр провели успешную операцию по уничтожению противника в лесах близ Амбарного и зачистили данную территорию.

"Бойцы системно уничтожают противника, лишая его возможности восстановить утраченные позиции и закрепиться на новых рубежах", — говорится в сообщении.

Согласно картам DeepState, наши воины освободили 5,7 квадратных километров к северу от села в направлении Мелового и госграницы с Россией.

Перед этим аналитики DeepState сообщали, что три месяца назад оккупанты продвинулись по линии Амбарне-Опросное.

Стоит обратить внимание, что Амбарное – это пограничная деревня Великобурлукской общины Купянского района.

Читайте на портале "Комментарии" — мониторинговый аналитический проект DeepState зафиксировал продвижение российских оккупационных войск вблизи поселка Песчаное в Купянском районе Харьковской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – российское командование определило 25 апреля как дату завершения захвата Константиновки, однако украинские военные считают такие термины абсолютно нереалистичными. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Дмитрий Запорожец, спикер 11-го армейского корпуса, который держит оборону в районе городской агломерации.

По его словам, действия врага свидетельствуют о попытках проникновения в населенный пункт. Тактика усложняет передвижение российских подразделений, ведь ведение городских боев существенно замедляет наступление.



