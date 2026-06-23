Росіян вже вчать готуватися до тотального фіаско у війні: наведено пригломшливі факти

Російська пропагандистська машина останнім часом дедалі частіше просуває тезу про те, що Кремль нібито веде війну не проти України, а проти всього Заходу та НАТО. Подібні заяви супроводжуються погрозами застосування ядерної зброї та розповідями про необхідність захисту Росії від зовнішньої загрози. Водночас, на думку експертів, така риторика може бути спробою заздалегідь підготувати російське суспільство до можливого невдалого результату війни. Ветеран армії США Пол Левандовскі звернув увагу на висловлювання російського пропагандиста Володимира Соловйова. Експерт вважає, що Кремль поступово формує інформаційну основу для пояснення майбутніх подій, де навіть поразка може бути представлена як досягнення.

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Під час інтерв'ю швейцарським журналістам Соловйов вкотре намагався переконати аудиторію, що Росія протистоїть не Україні, а НАТО. Він також згадав про можливість застосування тактичної ядерної зброї та пригрозив ударами по військових об'єктах.

"Якщо ви не зрозумієте цього після застосування тактичної ядерної зброї, тоді ми перейдемо до значно потужніших рішень", – заявив російський пропагандист.

Левандовскі назвав такі заяви театральними та зауважив, що подібний стиль комунікації давно використовує й Володимир Путін. За його словами, російська влада регулярно нагадує про свій ядерний потенціал, подаючи це як елемент стримування, а не як пряму погрозу.

"Він, безумовно, дуже театральний пропагандист. Видно, такими й треба бути, коли вам доводиться виправдовувати війни Кремля", – сказав ветеран армії США.

Експерт підкреслив, що Кремль навмисно створює образ глобального протистояння із Заходом, хоча реальних ознак підготовки НАТО до війни проти Росії немає.

"Путін дуже обережний. Він любить згадувати ядерні можливості Росії, але формулює це так, щоб формально це не звучало як пряма ядерна загроза", – пояснив Левандовскі.

На його думку, головна мета такої риторики полягає у зміні сприйняття війни серед росіян. Кремль прагне переконати населення, що Росія нібито бореться з усім Заходом, а не веде агресію проти України.

"Вони намагаються довести, що те, що ми вважали б поразкою Росії в Україні, насправді є її перемогою", – пояснив він.

Левандовскі також наголосив, що така інформаційна кампанія може свідчити про підготовку російського суспільства до сценарію, який за межами Росії буде сприйнятий як поразка.

"Це сигнал, що росіяни, можливо, починають готувати своє суспільство до того, що решта світу назве поразкою", – наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може отримувати значну технологічну підтримку від американських компаній для проведення операцій проти російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Таку думку висловив австрійський військовий експерт, полковник Маркус Райснер, коментуючи сучасні можливості української армії.