Россиян уже учат готовиться к тотальному фиаско в войне: приведены впечатляющие факты

Российская пропагандистская машина в последнее время все чаще продвигает тезис о том, что Кремль якобы ведет войну не против Украины, а против всего Запада и НАТО. Подобные заявления сопровождаются угрозами применения ядерного оружия и рассказами о необходимости защиты России от внешней угрозы. В то же время, по мнению экспертов, такая риторика может являться попыткой заранее подготовить российское общество к возможному неудачному исходу войны. Ветеран армии США Пол Левандовски обратил внимание на высказывания российского пропагандиста Владимира Соловьева. Эксперт считает , что Кремль постепенно формирует информационную основу для объяснения будущих событий, где даже поражение может быть представлено как достижение.

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Во время интервью швейцарским журналистам Соловьев снова пытался убедить аудиторию, что Россия противостоит не Украине, а НАТО. Он также упомянул о возможности применения тактического ядерного оружия и пригрозил ударами по военным объектам.

"Если вы не поймете этого после применения тактического ядерного оружия, тогда мы перейдем к более мощным решениям", – заявил российский пропагандист.

Левандовски назвал такие заявления театральными и отметил, что подобный стиль коммуникации давно использует Владимир Путин. По его словам, российские власти регулярно напоминают о своем ядерном потенциале, подавая это как элемент сдерживания, а не как прямую угрозу.

"Он, безусловно, очень театральный пропагандист. Видно, такими и нужно быть, когда вам приходится оправдывать войны Кремля", – сказал ветеран армии США.

Эксперт подчеркнул, что Кремль намеренно создает образ глобального противостояния с Западом, хотя реальных признаков подготовки НАТО к войне против России нет.

"Путин очень осторожен. Он любит вспоминать ядерные возможности России, но формулирует это так, чтобы формально это не звучало как прямая ядерная угроза", – объяснил Левандовски.

По его мнению, главная цель такой риторики состоит в изменении восприятия войны среди россиян. Кремль стремится убедить население, что Россия вроде бы борется со всем Западом, а не ведет агрессию против Украины.

"Они пытаются доказать, что то, что мы считали поражением России в Украине, на самом деле является ее победой", — пояснил он.

Левандовски также подчеркнул, что подобная информационная кампания может свидетельствовать о подготовке российского общества к сценарию, который за пределами России будет воспринят как поражение.

"Это сигнал, что россияне, возможно, начинают готовить свое общество к тому, что остальной мир назовет поражением", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может получать значительную технологическую поддержку от американских компаний для проведения операций против российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. Такое мнение высказал австрийский военный эксперт полковник Маркус Райснер, комментируя современные возможности украинской армии.