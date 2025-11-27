logo_ukra

BTC/USD

91383

ETH/USD

3028.79

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія знову підставляє Україну: у Румунії підтвердили, що «український дрон» був російським
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія знову підставляє Україну: у Румунії підтвердили, що «український дрон» був російським

Кремль повторює стару схему: підкинути свій безпілотник, домалювати напис українською — і звинуватити Україну. Але цього разу експерти ЄС викрили брехню за лічені години.

27 листопада 2025, 11:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Російська пропаганда розкрутила нову хвилю фейків — цього разу про нібито "український дрон", який впав у Румунії. Фото, що масово поширюють проросійські джерела, мало переконати європейців, що саме Україна загрожує безпеці їхнього простору. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. 

Росія знову підставляє Україну: у Румунії підтвердили, що «український дрон» був російським

Румунські експерти оглядають уламки дрона, який пропаганда намагалася видати за український

На світлинах видно безпілотник з написом українською, і саме на це роспропаганда робить акцент. Але фахівці одразу викрили підміну: дрон на фото — типовий російський розвідувальний БпЛА "Гербера", модифікація іранського "Шахеда" без бойової частини. Усі заводські позначення на ньому — російською, а один напис українською очевидно нанесений вручну.

Росія знову підставляє Україну: у Румунії підтвердили, що «український дрон» був російським - фото 2

Румунські вибухотехніки, які оглянули уламки, підтвердили: апарат — російського виробництва. Це вже не перший подібний сценарій. Раніше Росія намагалася перекласти провину за власні атаки на Польщу та Литву, просуваючи фейки про "українські написи" на дронах, що впали після російських ударів.

У Центрі протидії дезінформації наголошують: така кампанія спрямована на дискредитацію України та створення недовіри в середовищі європейських партнерів. Кремль намагається переконати, ніби саме Україна становить загрозу сусіднім державам, щоб розхитати підтримку ЗСУ і союзницькі зв’язки.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що український дрон-перехоплювач запустили в серійне виробництво. Octopus — це саме українська технологія перехоплення "шахедів". Її розробили у Збройних силах та успішно випробували у бойових умовах. Перехоплювачі працюють і вночі, й під глушінням, і на низьких висотах.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини