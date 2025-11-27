logo

Россия снова подставляет Украину: в Румынии подтвердили, что «украинский дрон» был русским
Россия снова подставляет Украину: в Румынии подтвердили, что «украинский дрон» был русским

Кремль повторяет старую схему: подбросить свой беспилотник, дорисовать надпись на украинском и обвинить Украину. Но на этот раз эксперты ЕС разоблачили ложь за считанные часы.

27 ноября 2025, 11:55
Российская пропаганда раскрутила новую волну фейков — на этот раз о якобы упавшем в Румынии "украинском дроне". Фото, массово распространяющие пророссийские источники, должно было убедить европейцев, что именно Украина угрожает безопасности их пространства. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Россия снова подставляет Украину: в Румынии подтвердили, что «украинский дрон» был русским

Румынские специалисты изучают обломки дрона, который пропаганда пыталась представить как украинский

На фотографиях виден беспилотник с надписью на украинском, и именно на это роспропаганда делает акцент. Но специалисты сразу разоблачили замену: дрон на фото — типичный российский разведывательный БПЛА Гербера, модификация иранского Шахеда без боевой части. Все заводские обозначения на нем — на русском, а одна надпись на украинском языке очевидно нанесена вручную.

Россия снова подставляет Украину: в Румынии подтвердили, что «украинский дрон» был русским - фото 2

Осмотревшие обломки румынские взрывотехники подтвердили: аппарат — российского производства. Это уже не первый подобный сценарий. Ранее Россия пыталась переложить вину за собственные атаки на Польшу и Литву, продвигая фейки об "украинских надписях" на упавших после российских ударов дронах.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что такая кампания направлена на дискредитацию Украины и создание недоверия в среде европейских партнеров. Кремль пытается убедить, что именно Украина представляет угрозу соседним государствам, чтобы расшатать поддержку ВСУ и союзнические связи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что украинский дрон-перехватчик запустили в серийное производство. Octopus — это именно украинская технология перехвата "шахедов". Ее разработали в Вооруженных Силах и успешно опробовали в боевых условиях. Перехватчики работают и ночью, и под глушением, и на низких высотах.



