Россия снова подставляет Украину: в Румынии подтвердили, что «украинский дрон» был русским

Российская пропаганда раскрутила новую волну фейков — на этот раз о якобы упавшем в Румынии "украинском дроне". Фото, массово распространяющие пророссийские источники, должно было убедить европейцев, что именно Украина угрожает безопасности их пространства. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Румынские специалисты изучают обломки дрона, который пропаганда пыталась представить как украинский

На фотографиях виден беспилотник с надписью на украинском, и именно на это роспропаганда делает акцент. Но специалисты сразу разоблачили замену: дрон на фото — типичный российский разведывательный БПЛА Гербера, модификация иранского Шахеда без боевой части. Все заводские обозначения на нем — на русском, а одна надпись на украинском языке очевидно нанесена вручную.

Осмотревшие обломки румынские взрывотехники подтвердили: аппарат — российского производства. Это уже не первый подобный сценарий. Ранее Россия пыталась переложить вину за собственные атаки на Польшу и Литву, продвигая фейки об "украинских надписях" на упавших после российских ударов дронах.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что такая кампания направлена на дискредитацию Украины и создание недоверия в среде европейских партнеров. Кремль пытается убедить, что именно Украина представляет угрозу соседним государствам, чтобы расшатать поддержку ВСУ и союзнические связи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что украинский дрон-перехватчик запустили в серийное производство. Octopus — это именно украинская технология перехвата "шахедов". Ее разработали в Вооруженных Силах и успешно опробовали в боевых условиях. Перехватчики работают и ночью, и под глушением, и на низких высотах.