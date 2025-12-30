Росія знову цинічно набрехала: розкрито правду про ситуацію на вкрай важливому напрямку

Російська пропаганда знову повідомляє про нібито "захоплені" населені пункти та підштовхує до рішень, які на словах здаються простими, але на практиці є складними. Водночас на одному з найскладніших напрямків фронту ситуація залишається напруженою і не відповідає офіційним зведенням Москви, заявив політолог і майор ЗСУ Андрій Ткачук. Він зазначив, що інформація про контроль Росією ключових точок є неправдивою. Він детально розповів, що відбувається на ділянці Мирноград – Покровськ і чому ворог робить акцент на логістиці.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські війська намагаються просунутися до Мирнограда з кількох напрямків, концентруючи сили біля шахт і району Новоекономічного. Паралельно вони тиснуть з півночі через Красний Лиман та з півдня, зокрема з районів Гродівки і Новогородівки. Мета цих дій – створити труднощі для Сил Оборони України та ускладнити логістичні шляхи між Мирноградом і Покровськом.

"Ситуація є дуже складною і дуже напруженою, але Мирноград і досі не є під контролем російських військ", – наголосив Ткачук.

Оборону Покровсько-Мирноградської агломерації тримає 7-й корпус ДШВ, і робота там залишається системною та виснажливою. Незважаючи на постійні штурми, росіяни не можуть захопити ключові населені пункти. В Покровську українські війська утримують позиції на півночі, забезпечуючи логістику та проводячи обмежені наступальні дії для стримування ворога.

"Фактично залізниця розрізає Покровськ на дві частини: південь за ворогом, північ за нами. Логістика там присутня, і це є ключовим", – додав Ткачук.

Портал "Коментарі" вже писав, що Москва демонструє зацікавленість у переговорах, усвідомлюючи, що їх відсутність може призвести до незворотних наслідків і навіть до поразки у війні проти України. Про це в інтерв’ю виданню "Українська правда" розповів керівник волонтерського фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.