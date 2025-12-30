logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Класно надувають щоки": розкрито справжній задум Кремля щодо переговорів
commentss НОВИНИ Всі новини

"Класно надувають щоки": розкрито справжній задум Кремля щодо переговорів

Керівник волонтерського фонду "Повернись живим" підкреслив, що Росія здатна вести бойові дії одночасно в Україні та проти держав НАТО

30 грудня 2025, 15:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Москва демонструє зацікавленість у переговорах, усвідомлюючи, що їх відсутність може призвести до незворотних наслідків і навіть до поразки у війні проти України. Про це в інтерв’ю виданню "Українська правда" розповів керівник волонтерського фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Класно надувають щоки": розкрито справжній задум Кремля щодо переговорів

Фото: з відкритих джерел

За словами Чмута, Росія шукає переговорних шляхів, бо розуміє: "якщо переговори не почнуться, росіяни зайдуть у незворотні процеси і матимуть шанс до програшу цієї війни". Він пояснює, що на позиції РФ тиснуть численні фактори: економічні санкції, успішні дії України на різних фронтах, втрати техніки, складність ведення наступальної війни проти народу, який активно захищається, а також ускладнення мобілізації з кожним роком.

"Тому зараз виникають питання щодо умов, поступок і надування щік", — додав Чмут. 

Він підкреслив, що межа можливих компромісів визначається саме Україною. Часто українці виглядають слабшими, ніж є насправді, і це породжує недооцінку з боку Заходу.

"Тому й Захід не вірив у Україну у 2022 році, даючи не більше трьох тижнів для поразки у війні з Росією", – зазначив Чмут. 

Він додав, що РФ продовжує демонструвати зовнішню потужність, маскуючи реальні проблеми.

"Просто вони суперкласно маскуються, класно надувають щоки, нагнітають потужність, якої немає", — підсумував Тарас Чмут.

Як вже писали "Коментарі", переговори між Україною, США та Росією можуть визначити майбутній шлях мирного врегулювання конфлікту, а завершення війни й укладення мирної угоди можуть відбутися вже в лютому 2026 року. Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж, в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA.



