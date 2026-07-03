Росія знайшла спосіб обійти обмеження: що окупанти знову використовують на фронті

Попри численні обмеження та контроль за використанням супутникового інтернету Starlink, російським військовим усе ще вдається застосовувати цю технологію на фронті. Щоправда, йдеться не про масове використання, а про окремі випадки, коли окупанти знаходять способи отримати доступ до сервісу. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив командир 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, бригадний генерал Євген Ласійчук.

Starlink. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російська армія не має системного доступу до Starlink, однак окремі підрозділи все ж використовують термінали завдяки різноманітним схемам. Серед можливих способів генерал назвав злам облікових записів користувачів або придбання акаунтів через посередників.

Ласійчук зазначив, що російські спецслужби та військові постійно шукають нові можливості для використання сучасних технологій у бойових діях. Саме тому, навіть за наявності міжнародних обмежень, повністю виключити окремі випадки використання Starlink противником наразі неможливо.

Водночас генерал підкреслив, що інформації про масштабне застосування супутникової системи російськими військами немає. За його оцінкою, мова йде про поодинокі випадки, які не мають масового характеру, однак свідчать про постійні спроби окупантів обходити встановлені обмеження.

Система Starlink залишається одним із ключових елементів сучасного зв'язку на полі бою, забезпечуючи передачу даних, координацію підрозділів та роботу безпілотних систем. Саме тому будь-які спроби отримати доступ до цієї технології становлять особливий інтерес для російських військових, які прагнуть підвищити ефективність власних операцій на фронті.

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