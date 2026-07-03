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Россия нашла способ обойти ограничение: что оккупанты снова используют на фронте

Командир ДШУ объяснил, как российские военные могут получать доступ к спутниковой системе связи при всех запретах

3 июля 2026, 15:42
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Кравцев Сергей

Несмотря на многочисленные ограничения и контроль использования спутникового интернета Starlink, российским военным все еще удается применять эту технологию на фронте. Правда, речь идет не о массовом использовании, а об частных случаях, когда оккупанты находят способы получить доступ к сервису. Об этом в интервью сообщил командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.

Россия нашла способ обойти ограничение: что оккупанты снова используют на фронте

Starlink. Фото: из открытых источников

По его словам, у российской армии нет системного доступа к Starlink, однако отдельные подразделения все же используют терминалы благодаря разнообразным схемам. Среди возможных способов генерал назвал излом учетных записей пользователей или приобретение аккаунтов через посредников.

Ласийчук отметил, что российские спецслужбы и военные постоянно ищут новые возможности для использования современных технологий в боевых действиях. Именно поэтому, даже при наличии международных ограничений, полностью исключить частные случаи использования Starlink противником пока невозможно.

В то же время, генерал подчеркнул, что информации о масштабном применении спутниковой системы российскими войсками нет. По его оценке, речь идет об единичных случаях, не имеющих массового характера, однако свидетельствующих о постоянных попытках окупантов обходить установленные ограничения.

Система Starlink остается одним из ключевых элементов современной связи на поле боя, обеспечивая передачу данных, координацию подразделений и работу беспилотных систем. Именно поэтому любые попытки получить доступ к этой технологии представляют особый интерес для российских военных, стремящихся повысить эффективность своих операций на фронте.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kil-zona-fronti-kintsya-roku-mozhe-syagnuti-1782906905.html
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