Россия нашла способ обойти ограничение: что оккупанты снова используют на фронте

Несмотря на многочисленные ограничения и контроль использования спутникового интернета Starlink, российским военным все еще удается применять эту технологию на фронте. Правда, речь идет не о массовом использовании, а об частных случаях, когда оккупанты находят способы получить доступ к сервису. Об этом в интервью сообщил командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.

Starlink. Фото: из открытых источников

По его словам, у российской армии нет системного доступа к Starlink, однако отдельные подразделения все же используют терминалы благодаря разнообразным схемам. Среди возможных способов генерал назвал излом учетных записей пользователей или приобретение аккаунтов через посредников.

Ласийчук отметил, что российские спецслужбы и военные постоянно ищут новые возможности для использования современных технологий в боевых действиях. Именно поэтому, даже при наличии международных ограничений, полностью исключить частные случаи использования Starlink противником пока невозможно.

В то же время, генерал подчеркнул, что информации о масштабном применении спутниковой системы российскими войсками нет. По его оценке, речь идет об единичных случаях, не имеющих массового характера, однако свидетельствующих о постоянных попытках окупантов обходить установленные ограничения.

Система Starlink остается одним из ключевых элементов современной связи на поле боя, обеспечивая передачу данных, координацию подразделений и работу беспилотных систем. Именно поэтому любые попытки получить доступ к этой технологии представляют особый интерес для российских военных, стремящихся повысить эффективность своих операций на фронте.

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