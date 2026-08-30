Росія зможе напасти на Естонію: президент Каріс назвав терміни

Росія навряд чи наважиться на прямий напад на Естонію найближчим часом, однак ситуація може змінитися через кілька років. Тому Таллінн готується до різних сценаріїв і посилює здатність країни протистояти як військовим, так і гібридним загрозам. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс.

Алар Каріс. Фото: LRT

Алар Каріс в ефірі "Еспресо" зазначив, що сьогодні Росія перебуває у слабкій позиції, однак ситуація може змінитися через кілька років.

"Але ніхто не знає, що станеться через 5, 10 чи 15 років. Я завжди наводжу приклад періоду перед Другою світовою війною. Тоді у нас була чудова армія, але ми були самі, без союзників", — зауважив Каріс.

Каріс зазначив, що країна вже має підготовлений військовий резерв і Союз оборони. Водночас президент назвав однією з головних слабких сторін готовність цивільного населення. Зокрема, країні бракує укриттів та іншої інфраструктури, необхідної для захисту людей у разі масштабної кризи. За словами Каріса, у цьому питанні Естонія може багато чого перейняти в України, яка вже кілька років живе в умовах повномасштабної війни.

"Все може статися, але ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. І ця готовність надзвичайно важлива. Ми багато зробили в цьому напрямку: маємо добре підготовлений військовий резерв, а також союз оборони", — додав естонський лідер.

Водночас Каріс попередив, що загроза з боку Росії не обмежується прямою військовою атакою. Гібридні операції, кібератаки, діяльність "тіньового флоту" та поширення дезінформації вже стали частиною безпекової реальності.

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