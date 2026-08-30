Росія зможе напасти на Естонію: президент Каріс назвав терміни

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Slava Kot
Росія навряд чи наважиться на прямий напад на Естонію найближчим часом, однак ситуація може змінитися через кілька років. Тому Таллінн готується до різних сценаріїв і посилює здатність країни протистояти як військовим, так і гібридним загрозам. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс.
Алар Каріс. Фото: LRT
Алар Каріс в ефірі "Еспресо" зазначив, що сьогодні Росія перебуває у слабкій позиції, однак ситуація може змінитися через кілька років.
Каріс зазначив, що країна вже має підготовлений військовий резерв і Союз оборони. Водночас президент назвав однією з головних слабких сторін готовність цивільного населення. Зокрема, країні бракує укриттів та іншої інфраструктури, необхідної для захисту людей у разі масштабної кризи. За словами Каріса, у цьому питанні Естонія може багато чого перейняти в України, яка вже кілька років живе в умовах повномасштабної війни.
Водночас Каріс попередив, що загроза з боку Росії не обмежується прямою військовою атакою. Гібридні операції, кібератаки, діяльність "тіньового флоту" та поширення дезінформації вже стали частиною безпекової реальності.
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