Россия сможет напасть на Эстонию: президент Карис назвал термины

Россия вряд ли решится на прямое нападение на Эстонию в ближайшее время, однако ситуация может измениться через несколько лет. Поэтому Таллинн готовится к разным сценариям и усиливает способность страны противостоять как военным, так и гибридным угрозам. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис.

Алар Карис. Фото: LRT

Алар Карис в эфире "Эспрессо" отметил, что сегодня Россия находится в слабой позиции, однако ситуация может измениться через несколько лет.

"Но никто не знает, что произойдет через 5, 10 или 15 лет. Я всегда привожу пример периода перед Второй мировой войной. Тогда у нас была отличная армия, но мы были сами, без союзников", — заметил Карис.

Карис отметил, что у страны уже есть подготовленный военный резерв и Союз обороны. В то же время, президент назвал одной из главных слабых сторон готовность гражданского населения. В частности, стране не хватает укрытий и другой инфраструктуры, необходимой для защиты людей в случае масштабного кризиса. По словам Кариса, в этом вопросе Эстония может многое перенять у Украины, которая уже несколько лет живет в условиях полномасштабной войны.

"Все может произойти, но мы должны быть готовы к любому развитию событий. И эта готовность чрезвычайно важна. Мы многое сделали в этом направлении: имеем хорошо подготовленный военный резерв, а также союз обороны", — добавил эстонский лидер.

В то же время, Карис предупредил, что угроза со стороны России не ограничивается прямой военной атакой. Гибридные операции, кибератаки, деятельность "теневого флота" и распространение дезинформации уже стали частью реальности безопасности.

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