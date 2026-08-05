Росія змінює війну на виснаження: яку катастрофу хоче створити для України

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Росіяни знову відпрацювали балістикою по Бортницькій станції аерації. За останній рік це черговий удар, який свідчить про методичну роботу по одній точці. Бортницька станція є єдиними очисними спорудами стічних вод Києва та прилеглих міст і селищ області, включно з Вишгородом, Ірпенем, Вишневим, Бортничами, Гнідином, Щасливим, Чабанами, Коцюбинським, Софіївською та Петропавлівською Борщагівками, Гатним. Про це розповів політичний експерт Ілія Куса.
Удари по станції в Бортничах. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, багато хто заспокоює себе тим, що станцію важко знищити фізично. Це правда лише наполовину. Залізобетонні аеротенки та відстійники справді витримають дуже багато. Ворог це чудово розуміє і не збирається розбивати бетон. Вразливий вузол розташований в іншому місці, а саме в електроживленні, розподільчих пристроях, насосних станціях і системах керування. І саме туди переважно протягом року ідуть прильоти.
За словами аналітика, станція не є резервуаром, вона є безперервним технологічним процесом, який тримається на перекачуванні та аерації. Достатньо позбавити її живлення на кілька діб, і біологічне очищення просто вмирає разом з активним мулом, після чого відновлення рахується тижнями навіть за неушкоджених споруд.
За його словами, другий рівень значно ширший, оскільки неочищені стоки підуть у Дніпро, а Дніпро є джерелом питного водопостачання для Черкас, Кременчука, Дніпра, Запоріжжя, Херсона та значної частини Донецької і Харківської областей через канальні системи. Тобто удар по Бортничах формально є ударом по Києву, а фактично є ударом по водопостачанню половини країни нижче за течією. Третій рівень є епідеміологічним і найменш обговорюваним. Мова йде про гепатит А, дизентерію та інші кишкові інфекції. В умовах, коли міська медицина вже працює з перевантаженням, а частина населення живе в укриттях і тимчасовому житлі саме цей сценарій робить із комунальної аварії гуманітарну катастрофу в усій Україні.
Він наголошує, логіка геноцидної поведінки противника легко зчитується. Після енергетики, газовидобутку та водоканалів росіяни перейшли до знищення наступного рівня життєзабезпечення. При цьому вони розраховують не на воєнний ефект, а на витіснення населення з міста і на створення гуманітарної кризи в глибокому тилу. Це та сама стратегія виснаження, просто перенесена з підстанцій на каналізацію.
Також видання "Коментарі" повідомляло – число загиблих значно зросло: що відомо про масований обстріл Київщини.