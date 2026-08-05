Россия меняет войну на истощение: какую катастрофу хочет создать для Украины

Россияне снова отработали баллистику по Бортницкой станции аэрации. За последний год это очередной удар, свидетельствующий о методической работе по одной точке. Бортническая станция является единственными очистными сооружениями сточных вод Киева и близлежащих городов и поселков области, включая Вышгород, Ирпен, Вишневый, Бортнич, Гнидин, Счастливый, Чабанами, Коцюбинским, Софиевской и Петропавловской Борщаговками, Гатным. Об этом рассказал политический эксперт Илия Куса.

Удары по станции в Бортничах. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, многие успокаивают себя тем, что станцию трудно уничтожить физически. Это правда только наполовину. Железобетонные аэротенки и отстойники действительно выдержат очень многое. Враг это отлично понимает и не собирается разбивать бетон. Уязвимый узел расположен в другом месте, а именно в электропитании, распределительных устройствах, насосных станциях и системах управления. И именно туда в основном в течение года идут прилеты.

По словам аналитика, станция не является резервуаром, она непрерывный технологический процесс, который держится на перекачивании и аэрации. Достаточно лишить ее питания на несколько суток, и биологическое очищение просто умирает вместе с активным илом, после чего восстановление считается неделями даже при невредимых сооружениях.

"Если процесс остановится полностью. Первый уровень касается самого города, потому что канализационная система Киева работает преимущественно самотеком с подъемом на насосных станциях. Остановка приемки означает подпор в коллекторах с обратным ходом в подвалы, нижние этажи, больницы, предприятия, все, что имеет канализацию", – отметил аналитик.

По его словам, второй уровень значительно шире, поскольку неочищенные стоки пойдут в Днепр, а Днепр является источником питьевого водоснабжения для Черкасс, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и значительной части Донецкой и Харьковской областей из-за канальных систем. То есть удар по Бортничам формально является ударом по Киеву, а фактически ударом по водоснабжению половины страны ниже по течению. Третий уровень является эпидемиологическим и менее обсуждаемым. Речь идет о гепатите А, дизентерии и других кишечных инфекциях. В условиях, когда городская медицина уже работает с перегрузкой, а часть населения живет в укрытиях и временном жилье, именно этот сценарий делает из коммунальной аварии гуманитарную катастрофу по всей Украине.

"Кроме существует проблема, о которой в Киеве не любят вспоминать даже в мирное время, и это иловые поля с десятилетиями накопившегося осадка, которые сами по себе являются экологической бомбой замедленного действия. Прямое попадание в эту зону даст последствия, которые никто сейчас честно не сосчитает. Сменить станцию быстро невозможно. Такая инфраструктура проектируется десятилетиями. Она привязана к коллекторам, рельефу, логистике стоков и земельным решениям. Поэтому история о модульных очистных сооружениях, которые привезут и поставят, есть разговор для социальных сетей", – отметил эксперт.

Он отмечает, что логика геноцидного поведения противника легко считывается. После энергетики, газодобычи и водоканалов россияне перешли к уничтожению следующего уровня жизнеобеспечения. При этом они рассчитывают не на военный эффект, а на вытеснение населения из города и создание гуманитарного кризиса в глубоком тылу. Это та же стратегия истощения, просто перенесенная с подстанций на канализацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – число погибших значительно возросло: что известно о массовых обстрелах Киевщины.



