Россия меняет войну на истощение: какую катастрофу хочет создать для Украины

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Кравцев Сергей
Россияне снова отработали баллистику по Бортницкой станции аэрации. За последний год это очередной удар, свидетельствующий о методической работе по одной точке. Бортническая станция является единственными очистными сооружениями сточных вод Киева и близлежащих городов и поселков области, включая Вышгород, Ирпен, Вишневый, Бортнич, Гнидин, Счастливый, Чабанами, Коцюбинским, Софиевской и Петропавловской Борщаговками, Гатным. Об этом рассказал политический эксперт Илия Куса.
Удары по станции в Бортничах. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, многие успокаивают себя тем, что станцию трудно уничтожить физически. Это правда только наполовину. Железобетонные аэротенки и отстойники действительно выдержат очень многое. Враг это отлично понимает и не собирается разбивать бетон. Уязвимый узел расположен в другом месте, а именно в электропитании, распределительных устройствах, насосных станциях и системах управления. И именно туда в основном в течение года идут прилеты.
По словам аналитика, станция не является резервуаром, она непрерывный технологический процесс, который держится на перекачивании и аэрации. Достаточно лишить ее питания на несколько суток, и биологическое очищение просто умирает вместе с активным илом, после чего восстановление считается неделями даже при невредимых сооружениях.
По его словам, второй уровень значительно шире, поскольку неочищенные стоки пойдут в Днепр, а Днепр является источником питьевого водоснабжения для Черкасс, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и значительной части Донецкой и Харьковской областей из-за канальных систем. То есть удар по Бортничам формально является ударом по Киеву, а фактически ударом по водоснабжению половины страны ниже по течению. Третий уровень является эпидемиологическим и менее обсуждаемым. Речь идет о гепатите А, дизентерии и других кишечных инфекциях. В условиях, когда городская медицина уже работает с перегрузкой, а часть населения живет в укрытиях и временном жилье, именно этот сценарий делает из коммунальной аварии гуманитарную катастрофу по всей Украине.
Он отмечает, что логика геноцидного поведения противника легко считывается. После энергетики, газодобычи и водоканалов россияне перешли к уничтожению следующего уровня жизнеобеспечения. При этом они рассчитывают не на военный эффект, а на вытеснение населения из города и создание гуманитарного кризиса в глубоком тылу. Это та же стратегия истощения, просто перенесенная с подстанций на канализацию.
Также издание "Комментарии" сообщало – число погибших значительно возросло: что известно о массовых обстрелах Киевщины.