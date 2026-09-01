Росія змінює тактику ударів по Україні: що чекає на Київ

Росія змінює тактику повітряних атак Україною, все частіше використовуючи реактивні версії ударних безпілотників "Герань". Ці дрони здатні рухатися значно швидше за традиційні моделі і створюють додаткові проблеми для української протиповітряної оборони, пише The Wall Street Journal.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За даними видання, реактивні "Герані" стали новим етапом російської кампанії проти українських міст. Йдеться про вдосконалену версію безпілотників типу Shahed, оснащену реактивним двигуном. Їх максимальна швидкість наближається до 500 км/год, що скорочує час виявлення і перехоплення мети.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив журналістам, що ефективність російських атак змінилася. За його словами, в окремих нальотах частка реактивних безпілотників сягає двох третин. При цьому такі апарати частіше досягають цілей, ніж більш повільні пропелерні аналоги.

Раніше українська ППО могла збивати близько 90% старих "Гераней", проте поява швидкісних моделей змушує оборону адаптуватися. Додаткову загрозу становлять російські балістичні та крилаті ракети. Особливо складними для перехоплення залишаються балістичні цілі на тлі обмеженої кількості ракет для Patriot.

У WSJ зазначають, що нова тактика Москви спрямована не лише на поразку військових чи інфраструктурних об'єктів, а й виснаження українського суспільства. Юрій Ігнат прямо назвав однією з цілей Росії спробу "змотати Україну та українців".

Постійні атаки вже помітно змінюють життя Києва. Повітряні тривоги останніми днями звучать практично цілодобово, через що стає складніше планувати роботу, користуватися транспортом та проводити заходи.

Громадський транспорт працює з перебоями, зростає попит та ціни на таксі. Ділові зустрічі переносять у підземні паркінги, концерти проводять на станціях метро, а магазини та ресторани змушені змінювати режим роботи залежно від загрози.

Для багатьох мешканців столиці навіть звичайний сон уночі стає проблемою. Фактично Київ змушений пристосовуватися до нової реальності, де повітряна загроза стає постійною частиною повсякденного життя.

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