Россия меняет тактику ударов по Украине: что ждет Киев

Россия меняет тактику воздушных атак по Украине, все чаще используя реактивные версии ударных беспилотников "Герань". Эти дроны способны двигаться значительно быстрее традиционных моделей и создают дополнительные проблемы для украинской противовоздушной обороны, пишет The Wall Street Journal.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По данным издания, реактивные "Герани" стали новым этапом российской кампании против украинских городов. Речь идет об усовершенствованной версии беспилотников типа Shahed, оснащенной реактивным двигателем. Их максимальная скорость приближается к 500 км/ч, что сокращает время на обнаружение и перехват цели.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил журналистам, что эффективность российских атак изменилась. По его словам, в отдельных налетах доля реактивных беспилотников достигает двух третей. При этом такие аппараты чаще достигают целей, чем их более медленные пропеллерные аналоги.

Ранее украинская ПВО могла сбивать около 90% старых "Гераней", однако появление более скоростных моделей заставляет оборону адаптироваться. Дополнительную угрозу представляют российские баллистические и крылатые ракеты. Особенно сложными для перехвата остаются баллистические цели на фоне ограниченного количества ракет для систем Patriot.

В WSJ отмечают, что новая тактика Москвы направлена не только на поражение военных или инфраструктурных объектов, но и на истощение украинского общества. Юрий Игнат прямо назвал одной из целей России попытку "измотать Украину и украинцев".

Постоянные атаки уже заметно меняют жизнь Киева. Воздушные тревоги в последние дни звучат практически круглосуточно, из-за чего становится сложнее планировать работу, пользоваться транспортом и проводить мероприятия.

Общественный транспорт работает с перебоями, растет спрос и цены на такси. Деловые встречи переносят в подземные паркинги, концерты проводят на станциях метро, а магазины и рестораны вынуждены менять режим работы в зависимости от угрозы.

Для многих жителей столицы даже обычный сон ночью становится проблемой. Фактически Киев вынужден приспосабливаться к новой реальности, в которой воздушная угроза становится постоянной частью повседневной жизни.

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