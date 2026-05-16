Росія змінила тактику терору: як тепер «Шахеди» атакують Україну

Росія почала застосовувати дрони-камікадзе типу "Шахед" за новою схемою – тепер масовані атаки продовжуються не лише вночі, а й вдень. Аналітики попереджають: Кремль переходить до затяжної війни на виснаження, головною метою якої стає психологічний тиск на українців та перевантаження системи ППО. Про це пише Business Insider.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всього за дві доби Росія випустила територією країни 1567 безпілотників та 56 ракет. За його словами, йдеться про одну з найпотужніших і практично безперервних атак за весь час повномасштабної війни.

Український аналітик Ігор Анохін з Інституту науки та міжнародної безпеки вважає, що Москва формує нову модель ведення війни. За його словами, це вже п'ятий випадок у 2026 році, коли РФ організує тривалі хвилі ударів, розтягуючи атаки на багато годин. Наприкінці березня російська армія запустила майже тисячу безпілотників за добу, а у квітні повітряний терор тривав понад 32 години без зупинки.

Експерти вважають, що мета Кремля – не лише руйнування, а й постійний психологічний тиск на мирне населення. Людей змушують годинами сидіти в укриттях, а українську ППО – витрачати дорогі ракети на знищення порівняно дешевих дронів.

Під час останнього удару жителі Києва провели у сховищах майже всю ніч та частину дня, чекаючи на нові хвилі атак. Після запуску "Шахедів" Росія завдала ракетних ударів по столиці.

За даними Зеленського, українським силам вдалося збити близько 93% безпілотників, проте ефективність перехоплення ракет виявилася нижчою – близько 73%. Внаслідок останніх атак загинули 24 людини, ще 48 отримали поранення.

Дослідник Центру європейського політичного аналізу Федеріко Борсарі заявив, що денні атаки можуть й іншу мету – виявлення українських систем ППО. Деякі російські дрони-приманки оснащуються розвідувальними датчиками, що дозволяють фіксувати позиції мобільних вогневих груп та пускових установок.

Зростання масштабів атак аналітики пов'язують із розширенням виробництва "Шахедів" у Татарстані, зокрема на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга". Незважаючи на це, українська ППО поступово підвищує ефективність: якщо восени 2025 року цілей досягала приблизно третина дронів, то зараз – лише близько 14%.

