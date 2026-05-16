Росія змінила тактику терору: як тепер «Шахеди» атакують Україну
Росія змінила тактику терору: як тепер «Шахеди» атакують Україну

Кремль перетворює удари дронами на багатогодинний кошмар для українських міст, намагаючись виснажити ППО та зламати населення психологічно

16 травня 2026, 10:50
Кравцев Сергей

Росія почала застосовувати дрони-камікадзе типу "Шахед" за новою схемою – тепер масовані атаки продовжуються не лише вночі, а й вдень. Аналітики попереджають: Кремль переходить до затяжної війни на виснаження, головною метою якої стає психологічний тиск на українців та перевантаження системи ППО. Про це пише Business Insider.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всього за дві доби Росія випустила територією країни 1567 безпілотників та 56 ракет. За його словами, йдеться про одну з найпотужніших і практично безперервних атак за весь час повномасштабної війни.

Український аналітик Ігор Анохін з Інституту науки та міжнародної безпеки вважає, що Москва формує нову модель ведення війни. За його словами, це вже п'ятий випадок у 2026 році, коли РФ організує тривалі хвилі ударів, розтягуючи атаки на багато годин. Наприкінці березня російська армія запустила майже тисячу безпілотників за добу, а у квітні повітряний терор тривав понад 32 години без зупинки.

Експерти вважають, що мета Кремля – не лише руйнування, а й постійний психологічний тиск на мирне населення. Людей змушують годинами сидіти в укриттях, а українську ППО – витрачати дорогі ракети на знищення порівняно дешевих дронів.

Під час останнього удару жителі Києва провели у сховищах майже всю ніч та частину дня, чекаючи на нові хвилі атак. Після запуску "Шахедів" Росія завдала ракетних ударів по столиці.

За даними Зеленського, українським силам вдалося збити близько 93% безпілотників, проте ефективність перехоплення ракет виявилася нижчою – близько 73%. Внаслідок останніх атак загинули 24 людини, ще 48 отримали поранення.

Дослідник Центру європейського політичного аналізу Федеріко Борсарі заявив, що денні атаки можуть й іншу мету – виявлення українських систем ППО. Деякі російські дрони-приманки оснащуються розвідувальними датчиками, що дозволяють фіксувати позиції мобільних вогневих груп та пускових установок.

Зростання масштабів атак аналітики пов'язують із розширенням виробництва "Шахедів" у Татарстані, зокрема на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга". Незважаючи на це, українська ППО поступово підвищує ефективність: якщо восени 2025 року цілей досягала приблизно третина дронів, то зараз – лише близько 14%.

Джерело: https://www.businessinsider.com/russia-daytime-drone-strikes-night-shahed-ukraine-war-2026-5
