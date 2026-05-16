Россия изменила тактику террора: как теперь «Шахеды» атакуют Украину

Россия начала применять дроны-камикадзе типа "Шахед" по новой схеме – теперь массированные атаки продолжаются не только ночью, но и днем. Аналитики предупреждают: Кремль переходит к затяжной войне на истощение, главной целью которой становится психологическое давление на украинцев и перегрузка системы ПВО. Об этом пишет Business Insider.

Дрон-камикадзе "шахед".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего за двое суток Россия выпустила по территории страны 1567 беспилотников и 56 ракет. По его словам, речь идет об одной из самых мощных и практически непрерывных атак за все время полномасштабной войны.

Украинский аналитик Игорь Анохин из Института науки и международной безопасности считает, что Москва формирует новую модель ведения войны. По его словам, это уже пятый случай в 2026 году, когда РФ организует длительные волны ударов, растягивая атаки на многие часы. В конце марта российская армия запустила почти тысячу беспилотников за сутки, а в апреле воздушный террор продолжался более 32 часов без остановки.

Эксперты считают, что цель Кремля – не только разрушения, но и постоянное психологическое давление на мирное население. Людей вынуждают часами сидеть в укрытиях, а украинскую ПВО – расходовать дорогие ракеты на уничтожение сравнительно дешевых дронов.

Во время последнего удара жители Киева провели в убежищах почти всю ночь и часть дня, ожидая новых волн атак. После запуска "Шахедов" Россия нанесла ракетные удары по столице.

По данным Зеленского, украинским силам удалось сбить около 93% беспилотников, однако эффективность перехвата ракет оказалась ниже – около 73%. В результате последних атак погибли 24 человека, еще 48 получили ранения.

Исследователь Центра европейского политического анализа Федерико Борсари заявил, что дневные атаки могут преследовать и другую цель – выявление украинских систем ПВО. Некоторые российские дроны-приманки оснащаются разведывательными датчиками, позволяющими фиксировать позиции мобильных огневых групп и пусковых установок.

Рост масштабов атак аналитики связывают с расширением производства "Шахедов" в Татарстане, в частности на заводе в особой экономической зоне "Алабуга". Несмотря на это, украинская ПВО постепенно повышает эффективность: если осенью 2025 года целей достигала примерно треть дронов, то сейчас – лишь около 14%.

