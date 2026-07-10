Росія змінила тактику на Сумщині: прикордонники повідомили, де окупанти не припиняють штурми

Інтенсивність наступальних дій російських військ на прикордонні Сумської області останніми днями помітно знизилася. Водночас повного затишшя на цьому напрямку немає – у районі Юнаківської громади окупанти продовжують регулярно атакувати позиції українських захисників невеликими штурмовими групами.

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Про зміну обстановки повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, підрозділи ДПСУ, які утримують оборону на Сумщині, фіксують зменшення спроб противника просунутися вперед на більшості ділянок кордону.

Втім, окремі напрямки залишаються осередками активних бойових дій. Насамперед це стосується Юнаківської громади, де російські війська продовжують застосовувати тактику малих піхотних груп. Такі підрозділи намагаються наблизитися до українських позицій, використовуючи особливості місцевості та постійно перевіряючи оборону Сил оборони.

У Державній прикордонній службі зазначають, що, попри загальне зниження активності, ситуація залишається напруженою і потребує постійного контролю. Російські війська не відмовилися від спроб тиску на прикордонні території, хоча масштаби наступальних дій наразі менші, ніж раніше.

Українські захисники продовжують утримувати займані рубежі та відбивати атаки противника. Водночас військові наголошують, що зміна інтенсивності бойових дій не означає відмову Росії від планів щодо прикордонних районів Сумської області, тому Сили оборони уважно стежать за діями ворога та готові оперативно реагувати на будь-які зміни обстановки.

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