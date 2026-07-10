Россия сменила тактику на Сумщине: пограничники сообщили, где оккупанты не прекращают штурмы

Интенсивность наступательных действий российских войск на приграничные Сумской области в последние дни заметно снизилась. В то же время полного затишья на этом направлении нет – в районе Юнаковской общины оккупанты продолжают регулярно атаковать позиции украинских защитников небольшими штурмовыми группами.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Об изменении обстановки сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, подразделения ГПСУ, удерживающие оборону в Сумской области, фиксируют уменьшение попыток противника продвинуться вперед на большинстве участков границы.

Впрочем, отдельные направления остаются ячейками активных боевых действий. Прежде всего, это касается Юнаковской общины, где российские войска продолжают применять тактику малых пехотных групп. Такие подразделения пытаются приблизиться к украинским позициям, используя особенности местности и постоянно проверяя оборону Сил обороны.

В Государственной пограничной службе отмечают, что, несмотря на всеобщее снижение активности, ситуация остается напряженной и требует постоянного контроля. Российские войска не отказались от попыток давления на приграничные территории, хотя масштабы наступательных действий пока меньше, чем раньше.

Украинские защитники продолжают удерживать занимаемые рубежи и отбивать атаки противника. В то же время военные отмечают, что изменение интенсивности боевых действий не означает отказ России от планов по приграничным районам Сумской области, поэтому Силы обороны внимательно следят за действиями врага и готовы оперативно реагировать на любые изменения обстановки.

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