Росія здувається: амбітний план Кремля з тріском провалився

Російський лідер Володимир Путін перед річницею анексії Криму розповідав, скільки Росія витратила на півострів. Однак частіше гучні обіцянки та масштабні проєкти залишаються тільки на папері та в пафосних заголовках.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що у тимчасово окупованому Севастополі російська влада фактично провалила реалізацію проєкту міської електрички, який анонсували понад чотири роки тому.

“Планувався запуск двох маршрутів — від залізничного вокзалу до Очеретяної бухти та до Золотої Балки в Балаклаві. Попри включення проєкту до “федеральної цільової програми РФ”, окупаційна адміністрація визнала відсутність фінансування навіть для початку робіт. Проєкт поставлено “на паузу” на невизначений термін”, — пояснили в Центрі.

Аналітики зауважили, що це черговий приклад того, як російські обіцянки про “розвиток” окупованих територій розходяться з реальністю.

“Окупований Крим системно розглядається Росією виключно як стратегічна військова база. Тому тут активно розбудовується військова інфраструктура та логістика, а цивільні проєкти фінансуються за залишковим принципом”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

