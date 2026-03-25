Росія здувається: амбітний план Кремля з тріском провалився
Росія здувається: амбітний план Кремля з тріском провалився

Гучні обіцянки російської влади про реалізацію проєктів в Криму

25 березня 2026, 20:36
Кречмаровская Наталия

Російський лідер Володимир Путін перед річницею анексії Криму розповідав, скільки Росія витратила на півострів. Однак частіше гучні обіцянки та масштабні проєкти залишаються тільки на папері та в пафосних заголовках.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації пояснили, що у тимчасово окупованому Севастополі російська влада фактично провалила реалізацію проєкту міської електрички, який анонсували понад чотири роки тому.

“Планувався запуск двох маршрутів — від залізничного вокзалу до Очеретяної бухти та до Золотої Балки в Балаклаві. Попри включення проєкту до “федеральної цільової програми РФ”, окупаційна адміністрація визнала відсутність фінансування навіть для початку робіт. Проєкт поставлено “на паузу” на невизначений термін”, — пояснили в Центрі.

Аналітики зауважили, що це черговий приклад того, як російські обіцянки про “розвиток” окупованих територій розходяться з реальністю. 

“Окупований Крим системно розглядається Росією виключно як стратегічна військова база. Тому тут активно розбудовується військова інфраструктура та логістика, а цивільні проєкти фінансуються за залишковим принципом”, — підсумували в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готує населення країни до подальших збройних протистоянь — вже взялися за найменших. 

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що мілітаризацію нового покоління у Росії починають уже з дитсадка. З дітьми у дитсадках почали проводити зустрічі, на яких розповідають про службу у військах безпілотних систем, показують дрони та пояснюють їхнє “призначення”.



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0RdDzNHZkE5zNmkDrJoJug1cJyH49pnxCvKLP282pvDPRATv9pCky3fjQ1GtPxGM9l
