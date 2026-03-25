Российский лидер Владимир Путин перед годовщиной аннексии Крыма рассказывал, сколько Россия потратила на остров. Однако чаще громкие обещания и масштабные проекты остаются только на бумаге и в пафосных заголовках.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что во временно оккупированном Севастополе российские власти фактически провалили реализацию проекта городской электрички, который анонсировали более четырех лет назад.

"Планировался запуск двух маршрутов — от железнодорожного вокзала до Камышовой бухты и до Золотой Балки в Балаклаве. Несмотря на включение проекта в "федеральную целевой программу РФ", оккупационная администрация признала отсутствие финансирования даже для начала работ. Проект поставлен "на паузу" на неопределенный срок", — сказал он.

Аналитики отметили, что это очередной пример того, как российские обещания о развитии оккупированных территорий расходятся с реальностью.

"Оккупированный Крым системно рассматривается Россией исключительно как стратегическая военная база. Поэтому здесь активно развивается военная инфраструктура и логистика, а гражданские проекты финансируются по остаточному принципу", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что милитаризацию нового поколения в России начинают уже с детского сада. С детьми в детсадах начали проводить встречи, на которых рассказывают о службе в войсках беспилотных систем, показывают дроны и объясняют их назначение.