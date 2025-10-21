logo_ukra

Росія здригалася від вибухів: у Генштабі ЗСУ заявили про ураження стратегічного об'єкта
НОВИНИ

Росія здригалася від вибухів: у Генштабі ЗСУ заявили про ураження стратегічного об'єкта

Україна завдала масованого удару по Росії: у Генштабі розповіли про подробиці

21 жовтня 2025, 23:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Росії пролунали вибухи — у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ураження Брянського хімічного заводу.

Росія здригалася від вибухів: у Генштабі ЗСУ заявили про ураження стратегічного об'єкта

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Зазначили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу на території РФ, послаблюючи наступальний потенціал країни-агресора.

У Генштабі повідомили, що 21 жовтня 2025 року Повітряні сили ЗС України у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони України уразили Брянський хімічний завод. 

“Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони”, — йдеться у повідомленні. 

Результати ураження уточнюються, зазначили в Генштабі.

Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України.

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що монітори, попередньо, повідомляють, що масштаб руйнувань російського підприємства досить серйозний.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії широко піарять державну програму, яку називають таким собі “соціальним ліфтом”. Це путінська кадрова програма “Врємя героєв” розроблена для учасників так званої “СВО”. Однак військові скаржаться, що насправді їх змушують відмовлятися від участі у програмі — погрожують відправкою на штурми.




Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30543
