В России раздались взрывы – в Генеральном штабе ВСУ сообщили о поражении Брянского химического завода.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Отметили, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса на территории РФ, ослабляя наступательный потенциал страны-агрессора.

В Генштабе сообщили, что 21 октября 2025 года Воздушные силы ВС Украины во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод.

"Масированный комбинированный ракетно-авиационный удар был нанесен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Результаты поражения уточняются, отметили в Генштабе.

Брянский химический завод является важной составляющей ВПК страны-агрессора. На этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего, в частности боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что мониторы предварительно сообщают, что масштаб разрушений российского предприятия достаточно серьезный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России широко пиарят государственную программу, которую называют эдаким "социальным лифтом". Это путинская кадровая программа "Время героев" разработана для участников так называемой "СВО". Однако военные жалуются, что на самом деле их заставляют отказываться от участия в программе – угрожают отправкой на штурмы.



