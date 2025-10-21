logo

BTC/USD

110952

ETH/USD

3957.21

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия содрогалась от взрывов: в Генштабе ВСУ заявили о поражении стратегического объекта
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия содрогалась от взрывов: в Генштабе ВСУ заявили о поражении стратегического объекта

Украина нанесла массированный удар по России: в Генштабе рассказали о подробностях

21 октября 2025, 23:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России раздались взрывы – в Генеральном штабе ВСУ сообщили о поражении Брянского химического завода.

Россия содрогалась от взрывов: в Генштабе ВСУ заявили о поражении стратегического объекта

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Отметили, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса на территории РФ, ослабляя наступательный потенциал страны-агрессора.

В Генштабе сообщили, что 21 октября 2025 года Воздушные силы ВС Украины во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод.

"Масированный комбинированный ракетно-авиационный удар был нанесен в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Результаты поражения уточняются, отметили в Генштабе.

Брянский химический завод является важной составляющей ВПК страны-агрессора. На этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного горючего, в частности боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что мониторы предварительно сообщают, что масштаб разрушений российского предприятия достаточно серьезный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России широко пиарят государственную программу, которую называют эдаким "социальным лифтом". Это путинская кадровая программа "Время героев" разработана для участников так называемой "СВО". Однако военные жалуются, что на самом деле их заставляют отказываться от участия в программе – угрожают отправкой на штурмы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/30543
Теги:

Новости

Все новости