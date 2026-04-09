Згідно з інформацією від військово-дипломатичного джерела російської агенції ТАСС, українська сторона за підтримки норвезьких військових фахівців нібито розробляє плани терористичних атак. Ціллю можуть стати російські судна, що курсують маршрутами в Баренцевому та Норвезькому морях, забезпечуючи сполучення з портом Мурманськ.

Повідомляється, що для реалізації цих задумів до Норвегії нібито прибув підрозділ із 50 осіб зі складу 385-ї окремої бригади морських безпілотних комплексів ВМС України. Разом із норвезькими спецпризначенцями вони відпрацьовують використання автономних підводних та надводних апаратів у складних умовах низьких температур.

Як стверджує співрозмовник видання, такі дії прямо залучають Осло до збройного протистояння:

"Сприяння керівництва Норвегії терористичній діяльності київського режиму та надання своєї національної території для підготовки і проведення диверсій на морі напряму втягує Норвегію та весь блок НАТО в цілому у військовий конфлікт з Росією".

Наразі офіційних коментарів від української чи норвезької сторін щодо цих звинувачень не надходило.

Зазначимо, що офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала інформацію про укладення стратегічного партнерства між японською корпорацією Terra Drone та українським розробником ударних безпілотників Amazing Drones. У Москві заявили, що розцінюють цей крок як загрозу власній безпеці.