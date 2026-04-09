logo

BTC/USD

71153

ETH/USD

2180.2

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Россия собирается начать войну с НАТО: в чем обвиняют Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия собирается начать войну с НАТО: в чем обвиняют Украину

Украинские спецназовцы якобы тренируются в Норвегии для ударов по морским путям РФ: что известно

9 апреля 2026, 14:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Согласно информации от военно-дипломатического источника российского агентства ТАСС, украинская сторона при поддержке норвежских военных специалистов якобы разрабатывает планы террористических атак. Целью могут стать российские суда, курсирующие по маршрутам в Баренцевом и Норвежском морях, обеспечивая сообщение с портом Мурманск.

Иллюстративное фото

Сообщается, что для реализации этих замыслов в Норвегию якобы прибыло подразделение из 50 человек из состава 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины. Вместе с норвежскими спецназами они отрабатывают использование автономных подводных и надводных аппаратов в сложных условиях низких температур.

Как утверждает собеседник издания, такие действия прямо вовлекают Осло в вооруженное противостояние:

"Содействие руководства Норвегии террористической деятельности киевского режима и предоставление своей национальной территории для подготовки и проведения диверсий на море напрямую вовлекает Норвегию и весь блок НАТО в целом в военный конфликт с Россией".

Пока официальных комментариев от украинской или норвежской сторон относительно этих обвинений не поступало.

Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о заключении стратегического партнерства между японской корпорацией Terra Drone и украинским разработчиком ударных беспилотников Amazing Drones. В Москве заявили, что расценивают этот шаг как угрозу своей безопасности.                                                                                                              



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости