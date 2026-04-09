Согласно информации от военно-дипломатического источника российского агентства ТАСС, украинская сторона при поддержке норвежских военных специалистов якобы разрабатывает планы террористических атак. Целью могут стать российские суда, курсирующие по маршрутам в Баренцевом и Норвежском морях, обеспечивая сообщение с портом Мурманск.

Сообщается, что для реализации этих замыслов в Норвегию якобы прибыло подразделение из 50 человек из состава 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины. Вместе с норвежскими спецназами они отрабатывают использование автономных подводных и надводных аппаратов в сложных условиях низких температур.

Как утверждает собеседник издания, такие действия прямо вовлекают Осло в вооруженное противостояние:

"Содействие руководства Норвегии террористической деятельности киевского режима и предоставление своей национальной территории для подготовки и проведения диверсий на море напрямую вовлекает Норвегию и весь блок НАТО в целом в военный конфликт с Россией".

Пока официальных комментариев от украинской или норвежской сторон относительно этих обвинений не поступало.

Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о заключении стратегического партнерства между японской корпорацией Terra Drone и украинским разработчиком ударных беспилотников Amazing Drones. В Москве заявили, что расценивают этот шаг как угрозу своей безопасности.