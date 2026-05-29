Росія завершила підготовку до масованого обстрілу: розвідка зафіксувала перекидання сотень дронів та ракет

Російські окупаційні війська практично завершили підготовку до проведення нового масованого обстрілу України. За даними розвідки, протягом минулої доби загарбники здійснили масштабне підвезення озброєння, доставивши близько 1170 безпілотників типу "Герань", до 40 балістичних ракет "Іскандер-М" та 11 крилатих ракет "Іскандер-К".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Аналітики деталізували географію поставок БпЛА: до 300 одиниць доставили в Приморсько-Ахтарськ, до 200 — у Міллерово, до 180 — у Курськ, до 170 — у Брянськ, до 150 — в Орел, до 100 — у Шаталово та близько 70 одиниць — на окуповану територію Донецька.

"В бойовій готовності на сьогодні перебувають, — попереджають моніторингові канали, — до 5 бортів Ту-95МС, до 3 бортів Ту-160, до 6 бортів Ту-22М3, до 3 бортів МіГ-31К, а також 3 ракетоносії".

Крім авіації та морських платформ, противник розгорнув наземні засоби: 2 пускові установки протикорабельних комплексів "Бастіон-П", 15 одиниць ОТРК "Іскандер-М", 4 установки "Іскандер-К" та 5 пускових комплексів С-400.

Згідно з наявною інформацією, у ніч з 29 на 30 число агресор планує задіяти колосальну кількість засобів ураження. Йдеться про орієнтовно 600 ударних дронів типу "Герань/Гербера", до 25 крилатих ракет повітряного базування Х-101/55СМ, до 11 морських "Калібрів" та до 7 наземних ракет "Іскандер-К". Українським силам відомі потенційні об'єкти ударів та ймовірні сценарії ворога, проте ситуація залишається динамічною.

"Це все +-, ми знаємо можливі цілі ворога і що він може по них застосувати, — зазначають експерти, — але пам’ятайте, що усі точні плани знає тільки ворог".

Наразі фіксуються фінальні авіаційні маневри супротивника. Окупанти закінчують останні приготування, і передислокація стратегічної авіації вийшла на фінішну пряму.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні об 11:40 у Дніпрі пролунав потужний вибух, який майже збігся в часі із сиренами повітряної тривоги. Російські загарбники здійснили пуски кількох керованих авіаційних ракет з акваторії Азовського моря. За попередніми даними, для удару ворог застосував протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Моніторингові канали зазначають, що боєприпас наводиться на джерела радіовипромінювання та буквально "полює" на радари ППО.

"Якщо коротко, то вони намагаються послабити нашу протиповітряну оборону, — підсумовують монітори, — для подальших ударів ракетами різних типів, БпЛА та балістики".