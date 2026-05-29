Россия завершила подготовку к массированному обстрелу: разведка зафиксировала перебрасывание сотен дронов и ракет

Российские оккупационные войска практически завершили подготовку к проведению нового массированного обстрела Украины. По данным разведки, за прошедшие сутки захватчики осуществили масштабный подвоз вооружения, доставив около 1170 беспилотников типа "Герань", до 40 баллистических ракет "Искандер-М" и 11 крылатых ракет "Искандер-К".

Аналитики детализировали географию поставок БпЛА: до 300 единиц доставили в Приморско-Ахтарск, до 200 — в Миллерово, до 180 — в Курск, до 170 — в Брянск, до 150 — в Орел, до 100 — в Шаталово и около 70 единиц.

"В боевой готовности на сегодняшний день находятся, — предупреждают мониторинговые каналы, — до 5 бортов Ту-95МС, до 3 бортов Ту-160, до 6 бортов Ту-22М3, до 3 бортов МиГ-31К, а также 3 ракетоносителя".

Помимо авиации и морских платформ противник развернул наземные средства: 2 пусковые установки противокорабельных комплексов "Бастион-П", 15 единиц ОТРК "Искандер-М", 4 установки "Искандер-К" и 5 пусковых комплексов С-400.

Согласно имеющейся информации, в ночь с 29 на 30 число агрессор планирует задействовать колоссальное количество средств поражения. Речь идет об ориентировочно 600 ударных дронов типа "Герань/Гербера", до 25 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/55СМ, 11 морских "Калибров" и 7 наземных ракет "Искандер-К". Украинским силам известны потенциальные объекты ударов и возможные сценарии врага, однако ситуация остается динамичной.

"Это все — мы знаем возможные цели врага и что он может по ним применить, — отмечают эксперты, — но помните, что все точные планы знает только враг".

В настоящее время фиксируются финальные авиационные маневры противника. Оккупанты заканчивают последние приготовления, и передислокация стратегической авиации вышла на финишную прямую.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня в 11:40 в Днепре раздался мощный взрыв, который почти совпал с сиренами воздушной тревоги. Российские захватчики совершили пуски нескольких управляемых авиационных ракет с акватории Азовского моря. По предварительным данным, для удара враг применил противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Мониторинговые каналы отмечают, что боеприпас наводится на источники радиоизлучения и буквально "охотится" на радары ПВО.

"Если коротко, то они пытаются ослабить нашу противовоздушную оборону, – заключают мониторы, – для дальнейших ударов ракетами разных типов, БПЛА и баллистики".