Росія завдала страшного удару по легендарному стадіону в Одесі: масштаби руйнувань шокують

Російські окупаційні війська вдень 7 серпня завдали чергового удару по Одесі. Одним із об'єктів, що постраждали внаслідок атаки, став легендарний футбольний стадіон "Чорноморець" — домашня арена однойменного клубу та один із найвідоміших спортивних об'єктів України, де регулярно проводяться матчі Української Прем'єр-ліги.

Фото: з відкритих джерел

Про наслідки атаки повідомили керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Спочатку влада поінформувала про влучання по спортивній інфраструктурі. "Ворог атакував Одесу. Постраждала спортивна інфраструктура. Попередньо, є постраждалі. Деталі з'ясовуємо", – повідомив Сергій Лисак.

Згодом Олег Кіпер уточнив, що російський удар припав саме по стадіону "Чорноморець", який розташований у центральній частині міста. Унаслідок вибуху пошкоджень зазнали дах арени, фасадне скління та трибуни. Масштаби руйнувань наразі встановлюють профільні служби.

Окрім пошкодження спортивної інфраструктури, постраждали й мирні жителі. За офіційною інформацією Одеської ОВА, осколкові поранення отримала 29-річна жінка. Медики оперативно надали їй необхідну допомогу, її стан уточнюється

На місці російської атаки продовжують працювати рятувальники, співробітники екстрених служб, медики та правоохоронці. Вони ліквідовують наслідки обстрілу, документують завдані руйнування та фіксують черговий воєнний злочин Росії проти цивільної інфраструктури України.

Стадіон "Чорноморець" є однією з найвідоміших футбольних арен країни та символом одеського спорту. Його пошкодження стало ще одним свідченням того, що російські удари дедалі частіше зачіпають не лише критичну інфраструктуру, а й спортивні об'єкти, які не мають жодного військового призначення.

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