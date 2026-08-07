Россия нанесла страшный удар по легендарному стадиону в Одессе: масштабы разрушений шокируют

Российские оккупационные войска днем 7 августа нанесли очередной удар по Одессе. Одним из пострадавших в результате атаки стал легендарный футбольный стадион "Черноморец" — домашняя арена одноименного клуба и один из самых известных спортивных объектов Украины, где регулярно проводятся матчи Украинской Премьер-лиги.

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О последствиях атаки сообщили руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Сначала власти проинформировали о попадании по спортивной инфраструктуре. "Враг атаковал Одессу. Пострадала спортивная инфраструктура. Предварительно есть пострадавшие. Детали выясняем", – сообщил Сергей Лысак.

Впоследствии Олег Кипер уточнил, что российский удар пришелся именно по стадиону "Черноморец", расположенному в центральной части города. В результате взрыва повреждены крыша арены, фасадное остекление и трибуны. Масштабы разрушений устанавливают профильные службы.

Помимо повреждения спортивной инфраструктуры пострадали и мирные жители. По официальной информации Одесской ОВА, осколочные ранения получила 29-летняя женщина. Медики оперативно оказали ей необходимую помощь, ее состояние уточняется

На месте российской атаки продолжают работать спасатели, сотрудники экстренных служб, медики и милиционеры. Они ликвидируют последствия обстрелов, документируют нанесенные разрушения и фиксируют очередное военное преступление России против гражданской инфраструктуры Украины.

Стадион "Черноморец" — одна из самых известных футбольных арен страны и символ одесского спорта. Его повреждение стало еще одним свидетельством того, что российские удары все чаще затрагивают не только критическую инфраструктуру, но и спортивные объекты, не имеющие никакого военного назначения.

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