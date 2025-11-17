Росія засудила мешканця Мурманської області до 14 років колонії за нібито “фінансування ЗСУ”

У Росії триває серія резонансних вироків за сфабрикованими звинуваченнями у “державній зраді”. Цього разу російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило про засудження мешканця Мурманської області, якого російська влада звинувачує у “фінансуванні українських військових”.

Жителя Мурманська засудили за допомогу ЗСУ

За версією російської прокуратури, 36-річний Владислав Майєр нібито здійснив два грошові перекази у 2022–2023 роках на рахунки благодійних організацій, які РФ традиційно називає “структурами, що підтримують українських націоналістів”. Попри відсутність публічних доказів і прозору інформацію щодо цих переказів, суд виніс максимальний вирок – 14 років колонії суворого режиму.

Також російські силові структури стверджують, що чоловік начебто “передав дані про дислокацію підрозділів ВМФ Росії” та залишав коментарі у Telegram, які пропаганда називає “виправданням тероризму”. Така аргументація давно стала типовою для кремлівської системи переслідування власних громадян, де навіть лайк або донат можуть трактуватися як злочин проти держави.

За повідомленнями російських ЗМІ, суд додатково заборонив Майєру працювати у сфері адміністрування інтернет-ресурсів і постановив конфіскувати нібито “доходи від злочину”.

Українські аналітики та правозахисники неодноразово вказували, що подібні справи в РФ мають суто репресивний характер і спрямовані на залякування населення, особливо на тлі провалу мобілізаційних планів Кремля та зростання невдоволення війною.

