Россия приговорила жителя Мурманской области к 14 годам колонии за якобы "финансирование ВСУ"
Россия приговорила жителя Мурманской области к 14 годам колонии за якобы "финансирование ВСУ"

Очередной приговор в России сопровождается громкими заявлениями о «госизмене» и «передаче данных ВСУ». Житель Мурманской области осуждал российскую агрессию в соцсетях и сделал два перевода для ВСУ.

17 ноября 2025, 13:40
Автор:
avatar

Проніна Анна

В России идет серия резонансных приговоров по сфабрикованным обвинениям в “государственной измене”. В этот раз российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило об осуждении жителя Мурманской области, которого российские власти обвиняют в "финансировании украинских военных".

Россия приговорила жителя Мурманской области к 14 годам колонии за якобы "финансирование ВСУ"

Жителя Мурманска осудили за помощь ВСУ

По версии российской прокуратуры, 36-летний Владислав Майер якобы совершил два денежных перевода в 2022-2023 годах на счета благотворительных организаций, которые РФ традиционно называет "структурами, поддерживающими украинских националистов". Несмотря на отсутствие публичных доказательств и прозрачную информацию об этих переводах, суд вынес максимальный приговор – 14 лет колонии строгого режима.

Также российские силовые структуры утверждают, что мужчина якобы "передал данные о дислокации подразделений ВМФ России" и оставлял комментарии в Telegram, которые пропаганда называет "оправданием терроризма". Такая аргументация давно стала типичной для кремлевской системы преследования своих граждан, где даже лайк или донат могут трактоваться как преступление против государства.

По сообщениям российских СМИ , суд дополнительно запретил Майеру работать в сфере администрирования интернет-ресурсов и постановил конфисковать якобы "доходы от преступления".

Украинские аналитики и правозащитники неоднократно указывали, что подобные дела в РФ носят сугубо репрессивный характер и направлены на устрашение населения, особенно на фоне провала мобилизационных планов Кремля и роста недовольства войной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что немецкий Фридрих Мерц ведет переговоры с европейскими государствами и Еврокомиссией, рассматривающей его инициативы по финансовой поддержке Украины.



