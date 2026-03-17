Росія запустила по Києву 40 дронів "Ланцет": у Міноборони пояснили мету атаки

Росія під час атаки 16 березня запустила по Києву близько 40 безпілотників типу "Ланцет", проте більшість з них були без бойової частини. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дрон "Ланцет". Фото з відкритих джерел

Сергій Бескрестнов розповів, що російські військові зняли бойові частини з дронів та встановили додаткові акумулятори, щоб збільшити дальність польоту. У стандартній конфігурації "Ланцет" призначений для ударів на відстані приблизно 30–80 кілометрів, тому без таких змін дрон не міг би дістатися столиці.

Бескрестнов пояснив, що запуск здійснювався з максимально близької до Києва точки, а також у момент сприятливого вітру. До атаки, за його словами, також залучили "Шахеди", які могли нести фрагменти "Ланцетів".

"Хайп навколо “Ланцета” в РФ стих, і виробникам була потрібна якась гарна історія для нових закупівель. З цією метою вони запускають на Київ….. 40 “Ланцетів”. Уявіть собі, наш ворог витрачає 40 дорогих виробів, які призначені для інших завдань, лише для показухи", — вважає "Флеш".

Більшість безпілотників українські сили протиповітряної оборони збили ще на підльоті. Дрони розтягнулися на маршруті від Чернігова до Києва, а до столиці долетіли лише кілька апаратів. Один із уламків впав поблизу Монументу Незалежності у центрі міста.

На думку Бескрестнова, головною метою цієї атаки була не реальна військова ефективність, а демонстраційний ефект. Він вважає, що російська сторона прагнула показати своїм громадянам і керівництву, зокрема очільнику Кремля Володимиру Путіну, що безпілотники "Ланцет" нібито здатні досягати Києва. За його словами атака "Ланцетами" на Київ була інформаційною кампанією РФ.

