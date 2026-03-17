Росія запустила по Києву 40 дронів "Ланцет": у Міноборони пояснили мету атаки
НОВИНИ

Росія атакувала Київ 40 дронами "Ланцет" без бойової частини. Радник Міноборони Сергій Бескрестнов пояснив, чому це сталося.

17 березня 2026, 15:05
Slava Kot

Росія під час атаки 16 березня запустила по Києву близько 40 безпілотників типу "Ланцет", проте більшість з них були без бойової частини. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Дрон "Ланцет". Фото з відкритих джерел

Сергій Бескрестнов розповів, що російські військові зняли бойові частини з дронів та встановили додаткові акумулятори, щоб збільшити дальність польоту. У стандартній конфігурації "Ланцет" призначений для ударів на відстані приблизно 30–80 кілометрів, тому без таких змін дрон не міг би дістатися столиці.

Бескрестнов пояснив, що запуск здійснювався з максимально близької до Києва точки, а також у момент сприятливого вітру. До атаки, за його словами, також залучили "Шахеди", які могли нести фрагменти "Ланцетів".

"Хайп навколо “Ланцета” в РФ стих, і виробникам була потрібна якась гарна історія для нових закупівель. З цією метою вони запускають на Київ….. 40 “Ланцетів”. Уявіть собі, наш ворог витрачає 40 дорогих виробів, які призначені для інших завдань, лише для показухи", — вважає "Флеш".

Більшість безпілотників українські сили протиповітряної оборони збили ще на підльоті. Дрони розтягнулися на маршруті від Чернігова до Києва, а до столиці долетіли лише кілька апаратів. Один із уламків впав поблизу Монументу Незалежності у центрі міста.

На думку Бескрестнова, головною метою цієї атаки була не реальна військова ефективність, а демонстраційний ефект. Він вважає, що російська сторона прагнула показати своїм громадянам і керівництву, зокрема очільнику Кремля Володимиру Путіну, що безпілотники "Ланцет" нібито здатні досягати Києва. За його словами атака "Ланцетами" на Київ була інформаційною кампанією РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія масовано атакувала Київ вранці 16 березня.

Також "Коментарі" писали про нетипову атаку на Київ. У Повітряних силах повідомили деталі обстрілу.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CP7odcDVo/
