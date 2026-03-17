Россия запустила по Киеву 40 дронов "Ланцет": в Минобороны объяснили цель атаки

Россия во время атаки 16 марта запустила по Киеву около 40 беспилотников типа "Ланцет", однако большинство из них были без боевой части. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

Дрон "Ланцет". Фото из открытых источников

Сергей Бескрестнов рассказал, что российские военные сняли боевые части с дронов и установили дополнительные аккумуляторы, чтобы увеличить дальность полета. В стандартной конфигурации "Ланцет" предназначен для ударов на расстоянии примерно 30-80 километров, поэтому без таких изменений дрон не мог бы добраться до столицы.

Бескрестнов объяснил, что запуск производился с максимально близкой к Киеву точки, а также в момент благоприятного ветра. К атаке, по его словам, также привлекли "Шахеды", которые могли нести фрагменты "Ланцетов".

"Хайп вокруг "Ланцета" в РФ стих, и производителям требовалась какая-то хорошая история для новых закупок. С этой целью они запускают в Киев... 40 "Ланцетов". Представьте себе, наш враг тратит 40 дорогих изделий, предназначенных для других задач, только для показухи", — считает "Флэш".

Большинство беспилотников украинские силы противовоздушной обороны сбили на подлете. Дроны растянулись на маршруте от Чернигова до Киева, а в столицу долетели всего несколько аппаратов. Один из обломков упал вблизи Монумента Независимости в центре города.

По мнению Бескрестнова, главной целью этой атаки была не реальная военная эффективность, а демонстрационный эффект. Он считает, что российская сторона стремилась показать своим гражданам и руководству, в частности, главе Кремля Владимиру Путину, что беспилотники "Ланцет" якобы способны достигать Киева. По его словам, атака "Ланцетами" на Киев была информационной кампанией РФ.

